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الناقد أحمد قادم يقارب أسئلة النص الشعري وإبدالات المقاربة الحجاجية

10/31/2023 2:25:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الناقد الدكتور أحمد قادم، عميد كلية اللغة العربية بمراكش، أن موضوع "النص الشعري وأسئلة البلاغة الجديدة" تقع في صلب أسئلة النقد الحديث اليوم، على ضوء ما أحدثته "البلاغة الجديدة" من إبدالات على مستوى الخطاب النقدي. ولا يمكن الحديث عن أسئلة البلاغة الجديدة من دون التركيز على قضايا الحجاج، بصفته جوهرا يسعى إلى الوصول للحقيقة.
وقدم الناقد قادم، في درسه الافتتاحي الذي نظمته دار الشعر بمراكش أمسية، وشهدت مشاركة الناقد الدكتور عبدالفتاح شهيد والناقدة مريم الخلفاوي، خلاصات أساسية تتعلق بمفارقات البلاغة "القديمة" والبلاغة "الجديدة"، معرجا على البلاغة الأرسطية والتي اهتمت بالخطابة والسفسطة، وتحديداتها ومفاهيمها، انتهاء بمقاربة تصورات بيرلمان للحجاج وبلاغة الإقناع.
وأثار عميد كلية اللغة العربية بمراكش، الناقد أحمد قادم، طرائق الجدل ومستوياته خصوصا حفرياته في التراث البلاغي والنقدي، معرجا على رؤى النقاد والبلاغيين القدامى (حازم القرطاجني)، وصولا الى كتاب بيرلمان حول البلاغة الجديدة. وخص في محور "الإقناع بين الشعر والخطابة"، "ضبط المقومات الخطابية.. مع التركيز على مفهوم المراوحة بين المعاني الشعرية والمعاني الخطابية وطبيعة التعايش بين التخييل والإقناع". ولأن نظرية الحجاج أضحت من أهم المداخل التي يمكن التوسل بها لاستنطاق النصوص والخروج منها بخلاصات متعددة، خاصة تلك النصوص التي تتخذ من الإقناع غاية لها، ورغبة في تجاوز التصور الأرسطي القديم وإغراق البلاغة في البديعيات والمحسنات، تبدو الحاجة ماسة إلى دلائل البرهان وليس إلى المحتمل.
لقد ميز أرسطو قضية البراهين (التصديقات)، إلى ثلاثة أنواع هي على التوالي: الايتوس Ethos، الباتوس Pathos، واللوغوس Logos. وتستند الحجة البرهانية إلى مقدمات يقينية وتبعا لذلك فنتائجها قطعية، والحجة الجدلية تستند إلى مقدمات مشهورة ولذلك فنتائجها احتمالية، وتقوم الخطابة على مقدمات مظنونة ونتائج اعتقادية وإقناعية، والسفسطة على مقدمات مشبوهة ونتائج مغلوطة، بينما الشعر، يرتكز على مقدمات مخيلة ونتائجه تخييلية.
وهكذا يرى الناقد أحمد قادم، أن الذي يجمع بين أقسام المنطق من منظور حجاجي؛ هو أن هذه الأقسام تسعى إلى إنشاء الاعتقادات أو تثبيتها أو تغييرها لدى المخاطب، لكن لكل قسم منها طريقته الخاصة ومنهجه المتفرد، كما أن هذا التنوع لا يلغي التراتبية بين أقسام المنطق؛ فالبرهان مثلا أقوى حجاجيا من الجدل. والجدل أعمق من الخطابة؛ لأن الفرصة تتاح فيه للمجادل للاعتراض على خصمه.
ولأن الشعر أقل حجية من الخطابة؛ لأن الإقناع بالتخييل يوحي أن الناس خوطبوا بما غلطوا به. والحديث عن الحجاج في الشعر له ما يسوغه في الحقل النقدي والفلسفي عند العرب، فقد نظر إليه من زاوية قدرته على التأثير في المتلقي وجعله منصاعا لمقتضى القول. وقد لخص حازم القرطاجني (684هـ) هذا المعطى في قوله المشهور: "إن صناعة الشعر تستعمل يسيرا من الأقوال الخطابية، كما أن الخطابة تستعمل يسيرا من الأقوال الشعرية، لتعتضد المحاكاة في هذه بالإقناع والإقناع في تلك بالمحاكاة. وهي دعوة منه إلى ضبط قوانين المراوحة بين المعاني الشعرية والمعاني الخطابية، واعتراف صريح بالبعد الحجاجي للشعر، وإن كان المقصد تخييليا، ذلك أن قيام الشعر على مقدمات تخييلية لا يلغي المداخل التأثيرية التي تستهدف المخاطب وتسعى إلى جعله منصاعا للقول إلى جهة الانقباض أو الانبساط.
ويكفي هنا، الإشارة إلى قدرة الشاعر على استغلال الالتباس اللغوي في توجيه العبارات توجيها حجاجيا ومنح الحجاج بالعواطف مساحة كبيرة ضمن الحيز الإجمالي للنص، خاصة الحجج الباتوسية، وتوظيف القيم والحقائق بشكل حجاجي يقلل من نوازع الاعتراض. و"الكلام كله حجاجي"، مقولة طه عبدالرحمن لها ما يبررها، خصوصا عندما يستمد النص الشعري مقومات الخيال ومراوحته بين المعاني الشعرية والخطابية، لتبرز هذه العلاقة الجديدة بين النص الشعري والحجاج، من خلال إعادة النظر في قراءة الشعر من منظور البلاغة الجديدة.
وتناولت الباحثة مريم الخلفاوي، ضمن فقرة تعقيبات، موضوع النص الشعري والبلاغة الجديدة ضمن التركيز على مفهوم البلاغة الجديدة وآليات انتقال البلاغة من البلاغة الكلاسيكية إلى البلاغة الجديدة، إلى جانب تحديد تعريفاتهما ومفهوم الخطاب الحجاجي ومفهومي الشعر والتخييل. لتفتح الباحثة نوافذ الاستقصاء عن آليات انتقال الشعر من الوظيفة الشعرية الى الوظيفة الإقناعية وأسباب توافق النص الشعري مع الحجاج وعن إمكانيات تحليل الخطاب الشعري باعتماد الحجاج، وتعالقات النص الشعري بما هو تداولي وحدود إمكانيات الشاعر في التحكم في العواطف في الشعر، لتقدم في نهاية مداخلتها نموذجا تطبيقيا للمنهج الاستدلالي الحجاجي في الشعر.
أما الناقد الدكتور عبدالفتاح شهيد، صاحب الاشتغال الجمالي للمعنى الأخلاقي والأنتروبولوجيا الثقافية، فرصد مشروع قادم الحجاجي، بدءا من شعرية الإقناع في التراث النقدي والبلاغي"، وبلاغة الحجاج بين التخييل والتدليل، والتحليل الحجاجي للخطاب، إلى جانب بحوثه ودراساته العديدة حول: اللغة الشعرية وأسئلة التلقي، الإلقاء في الشعرية العربية، والإقناع الشعري والإقناع الخطابي في التراث النقدي والبلاغي. تشابكت أسئلة الشعر بأسئلة الحجاج، الشعر بصفته خطابا متحولا في مواجهة خطاب عقلاني وصارم بقواعده. ظل السؤال مفتوحا حول قدرة البلاغة الجديدة على ترسيخ قيم الحوار، وشعرية الإقناع وطرائقه في أنماط الخطابات. وما دام الحجاج لا يتعارض مع الخيال، وقدرة هذا الأخير على بناء الصور، تتشابك أسئلة جديدة تهم بلاغة المرجح والمحتمل، وأيضا طرائق الدرس البلاغي في إعادة النظر في قضايا تهم جوهر الشعر.
أسئلة من بعض قضايا أخرى توقف الدرس الافتتاحي، الخاص بالموسم السابع، ضمن استراتيجية دار الشعر بمراكش للانشغال العميق بقضايا الشعر، إبداعا ونقدا، ومواصلة لسلسلة البرامج والندوات والتي استقصت أسئلة وقضايا مركزية تهم الخطاب الشعري. وفي تركيز على الاجتهادات الحديثة اليوم، على ضوء ما تطرحه البلاغة الجديدة من زوايا اشتغال متعددة، خص الناقد الدكتور أحمد قادم، أحد النقاد المغاربة الذين انشغلوا ببلاغة الحجاج والتحليل الحجاجي للخطابات وباللغة الشعرية والإقناع الخطابي في التراث النقدي والبلاغي، مداخلته لتناول بلاغة النص الشعري، على ضوء مستجدات ما طرحته البلاغة الجديدة، والتي يعتبرها الناقد محمد العمري "دولة قائمة بذاتها".
وارتباطا بما يطرحه النص الشعري، من زوايا اشتغال بلاغية وأسلوبية، وعلى ضوء الدراسات الحديثة اليوم والتي أعادت للبلاغة نسقها، ما أفضى، بحسب الناقد العمري، إلى أن صار للبلاغة جناحين: الأول نصي لغوي والثاني تداولي مقامي، وبذلك صرنا أمام بلاغات عامة وخاصة: بلاغة الشعر وبلاغة الحجاج.. في أفق أن تكون "البلاغة الحديثة النسقية" بما تفتحه من رؤى قادرة على تجاوز مضمون البلاغات المختزلة.. كي تساير مستجدات البحث العلمي.

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