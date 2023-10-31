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21 شركة أردنية في قائمة فورتشن 500 العربية

10/31/2023 2:25:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت مجلة فورتشن العربية قائمة فورتشن 500 العربية للعام 2023، والتي تضم أكبر 500 شركة في المنطقة العربية من حيث الإيرادات السنوية، وجاءت الشركات الأردنية في المرتبة الثامنة من حيث عدد شركات القائمة بعدد 21 شركة تعادل 4.2 % من مجموع شركات القائمة.
وحققت الشركات الأردنية مجتمعة في العام 2022، إيرادات بلغت 22.12 مليار دولار تشكل ما نسبته 1.33 % من مجموع إيرادات شركات القائمة التي بلغت 1.65 تريليون دولار، كما سجلت صافي أرباح إجمالية بلغ 3.48 مليار دولار لتحتل المرتبة التاسعة من حيث صافي الأرباح بالقائمة والتي بلغ إجماليها 343.23 مليار دولار.
ومن الشركات الأردنية في القائمة، (مجموعة البنك العربي وأدوية الحكمة والفوسفات الأردنية وجو بترول والبوتاس وآفاق للطاقة والملكية الأردنية وعدد من البنوك الأردنية).
كما استحوذ الأردنيون على نسبة 5.8 % من حيث جنسية الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون شركات القائمة، إذ بلغ عدد الرؤساء التنفيذيين الأردنيين في القائمة 29 رئيسا ليأتي الأردن في المرتبة السادسة، متفوقا على قطر التي جاءت في المركز السابع بعدد 27 رئيسا، وسلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الثامنة بعدد 24 رئيسا.
بلغت نسبة السيدات الأردنيات 13.3 % من إجمالي الرئيسات التنفيذيات اللواتي يقدن شركات القائمة؛ ليأتي الأردن في المرتبة الثالثة بعد الإمارات والمغرب.
يأتي إطلاق قائمة فورتشن 500 العربية، بعد قرابة 70 عاما من انطلاق القائمة العالمية، فورتشن 500، التي تصدرها سنويا منصة فورتشن في الولايات المتحدة الأميركية. وتمثل هذه القائمة الجديدة، نقطة تحول محورية في عالم الأعمال في المنطقة، وتحدد معيار جديد للشفافية والنزاهة وتأثير السوق.
وهذه هي المرة الأولى في المنطقة التي يتم الإعلان فيها عن قائمة أكبر الشركات العربية بمنهجية تعتمد بشكل حصري وصارم على الإيرادات المعلنة والمثبتة.
تأتي الشركات التي تبوأت مكانها في قائمة فورتشن 500 العربية من 15 دولة عربية مختلفة، وصنفت جميعها استناداً إلى إيراداتها للعام 2022.
والشركات المدرجة في فورتشن 500 العربية هي الأبرز في المنطقة، إذ توفر مجتمعة فرص عمل لنحو مليونين ونصف المليون موظف.
تتصدر الشركات السعودية قائمة فورتشن 500 العربية، إذ تشكل نسبة 30 % من مجمل الشركات فيها، تليها مباشرة الشركات الإماراتية بنسبة 17 %، من ثم الشركات المصرية بنسبة 11 %، وبعدها الكويتية بنسبة 8 %.
وكان العام 2022، والذي استندت القائمة إلى بياناته، هو العام الذي خرجت فيه الشركات من سنوات جائحة "كوفيد 19" لتدخل في أزمة الحرب الروسية ضد أوكرانيا والتضخم الذي ضرب العالم وارتفاع أسعار الفوائد.
وكانت من ضمن شركات فورتشن 500 العربية أكثر من 150 شركة تزيد إيراداتها على مليار دولار، منها 23 شركة خاصة، فضلا عن شركات حكومية غير مدرجة في الأسواق المالية، والتي كشفت إيراداتها سواء بشكل رسمي أو عبر التواصل معها من قبل فريق فورتشن العربية.
وقال رئيس تحرير فورتشن العربية، حمود المحمود: "تعتبر قائمة فورتشن 500 منذ صدورها من قبل مجلة فورتشن العالمية قبل نحو سبعة عقود تصنيفا معروفا للشركات العالمية، حيث يعرف تصنيف الشركة بأنها من شركات "فورتشن 500" ويعطيها تصنيفا تترتب عليه مواصفات تعني الكثير للمساهمين والمستثمرين والمحللين وتكسب الشركات التي تدخل هذا التصنيف فرصا كبيرة".
وأضاف: "تأتي فورتشن 500 العربية في وقت يزداد فيه اهتمام الشركات والأسواق بالإدراج في الأسواق المالية واتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة، ووجود منصة تقدم البيانات المعتمدة للشركات في المنطقة من خلال مؤشرات عدة، بات ضروريا اليوم لمتخذي القرارات الاقتصادية وهو ما ستقدمه فورتشن 500 العربية".
وحول إطلاق قائمة فورتشن 500 العربية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة فورتشن ميديا، آلان موراي: "فورتشن تعد المعيار الذهبي العالمي لقياس نجاح الأعمال. إن إطلاق قائمة فورتشن 500 العربية يظهر أن العالم العربي، احتل موقعا مركزيا في عالم الأعمال".
وأضاف: "إذا كنت تود العمل مع المنطقة، فهذه هي الشركات التي يجب أن تركز عليها. ونبارك لشركائنا في "مجرة" إطلاق هذه القائمة المهمة وجعلها حقيقة".

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