Tuesday, 31 October 2023 10:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


31.7 مليار دينار مديونية المملكة لنهاية آب الماضي

10/31/2023 2:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - ارتفع رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آب(أغسطس) الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليصل إلى ما قيمته 31.714 مليار دينار أو ما نسبته 88.7 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المقدر لشهر آب(أغسطس) الماضي، مقابل 30.667 مليار دينار أو ما نسبته 88.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022، شاملا مديونية كل من: شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 8.7 مليار دينار.
وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول)، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر آب(أغسطس) الماضي، حوالي 17.823 مليار دينار أو ما نسبته 49.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للشهر نفسه، مقابل 16.488 مليار دينار أو ما نسبته 47.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022.
وبلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر آب (أغسطس) الماضي حوالي 18.2 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 72.6 مليون دينار.
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر آب الماضي، حوالي 13.891 مليار دينار أو ما نسبته 38.8 بالمائة من الناتج المحلي المقدر لشهر آب (أغسطس) الماضي مقابل14.178 مليار دينار وما نسبته 41 بالمائة من الناتج المحلي للعام 2022. -(بترا)

MENAFN31102023000072011014ID1107347704

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث