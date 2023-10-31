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التحوط الاقتصادي ضرورة ملحة

10/31/2023 2:25:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تواجه المنطقة، اليوم، تحديات اقتصادية مختلفة، نتيجة لحالة الحرب والأزمة المشتعلة الناجمة عن العدوان الظالم لدولة الاحتلال على قطاع غزة، ذلك يستدعي محليا التفكير الاستباقي والتحضير الجيد لمواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة نتيجة هذه الأزمات.
أحد أهم الأساليب التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مفهوم التحوط، الذي يعني التخطيط المسبق للتعامل مع المخاطر والتحديات التي يمكن أن تظهر في المستقبل.
تجربة الأردن، خلال جائحة كورونا، أثبتت أهمية تكريس مفهوم التحوط في الخطط والقرارات الاقتصادية، حين تم تعزيز التخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية مثل القمح. هذه الخطوة ساعدت وأسهمت في تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.
الأولوية اليوم تقع على كاهل الفريق الاقتصادي في الحكومة، بتحديد أولويات التحوط للاقتصاد الأردني خلال الفترة الحالية، والمتمثلة بأوجه عدة، أهمها على الإطلاق الاحتياطيات من العملة الأجنبية، المخزون الغذائي، الطاقة، وأخيرا توقع انخفاض الإيرادات الناتج عن انخفاض الطلب الكلي في الاقتصاد (الانخفاض العام من استهلاك واستثمار وتراجع الصادرات وعدد السياح).
على صعيد السياسة النقدية، تظهر احتياطيات البنك المركزي احتياطيات تغطي مستوردات المملكة للأشهر السبعة المقبلة، وبالنسبة لمخزون المملكة الاستراتيجي من القمح، فالأرقام تشير لمخزون يكفي المستهلكين لمدة تصل إلى 10 أشهر، أما بالنسبة لمخزون النفط، فيتوفر ما يغطي استهلاك المملكة لمدة شهرين فقط.
لرسم ملامح موازنة 2024 في الأردن، علينا وضع سيناريوهات مختلفة؛ أولها توقع انخفاض الإيرادات وزيادة النفقات الاضطرارية، طبعا ذلك نتيجة توقع انخفاض العوائد الناتج عن انخفاض الطلب الكلي في الاقتصاد، علينا التفكير بصورة شمولية ووضع كل الاحتمالات المتوقعة تحسبا لأي طارئ، ذلك سيسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في الأردن.
التحوط ليس مهمة محصورة على القطاع العام فقط، بل يشمل أيضا الأفراد والقطاع الخاص، وهو ما يفرض على الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمواطنين، توجيه جهودهم نحو الاستعداد للمستقبل وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وجود خطة اقتصادية تحمل جوانب وتوقعات محتملة للتحوط، سيكون أداة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار. فاستراتيجيات التحوط القوية ذات قدرة على التكيف مع التغيرات، وتحويل التحديات إلى فرص قادرة على الحفاظ على استمرارية النمو بأصعب الظروف.

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