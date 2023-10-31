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رجال دين إسلاميون ومسيحيون يثمنون، موقف الأردن التاريخي تجاه فلسطين

10/31/2023 2:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ثمن رجال الدين الاسلامي والمسيحي، موقف المملكة الأردنية الهاشمية التاريخي تجاه فلسطين وشعبها، والموقف الإنساني والوطني الجريء الذي أخذه جلالة الملك عبدالله الثاني عملياً على الأرض منذ الساعة الأولى للعدوان على غزة.

وعبروا في لقاء عقد في محافظة مادبا اليوم تحت عنوان "معا مع جلالة الملك عبدالله الثاني لنصره غزة"، عن اعتزازهم وفخرهم بالمواقف التاريخية لجلالة الملك عبد الله الثاني تجاه فلسطين وشعبها، وهو الذي رفع ذلك الشعار فلسطين بوصلتنا والقدس تاجها ، فخط الأردن مواقفه في سجلات الشرف منذ الساعة الأولى لعدوان المحتل الغاشم على غزة وفلسطين.

واشادوا بمواقف وعمل مؤسسات الدولة كافة غير المنقطع لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفتح ممرات آمنة وإدخال المساعدات الإنسانيةِ الفورية للقطاع، مشيرين الى هذا العمل كله يتم بمتابعة دقيقة وإشراف من جلالة الملك.

وقال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، نلتقي اليوم في مأدبا المثال الحي لوحدة الصف والنسيج المشترك والوئام الكامل بين أبناء هذه الوطن الواحد من مسلمين ومسيحيين تعزيزا للمشتركات وسموا بقيمة التفاهم المتبادل والحوار البناء باعتبار هذا التلاقي والوئام جزءا من هويتنا الثقافية ومبادئنا الفكرية.

وأقتبس الربطة من المبادرات الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (رسالة عمان و أسبوع الوئام وكلمة سواء)، تلك المبادئ المبرمة والقواعد المحكمة من تعاليم وأحكام ديننا الإسلامي، أننا نعيش أخوّة إنسانيّة وديناً يستوعب النشاط الإنساني كله، ويصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكرّم الإنسان، ويقبل الآخر وهو ما نعيشه واقعا معاشا من أخوة في المواطنة وحسن جوار ونسيج مشترك وهم وطني واحد، نعمة تدوم بالشكر والعناية في ظل قيادتنا الهاشمية.

واضاف " وفي هذا اللقاء المبارك نسجل اعتزازنا وفخارنا من المواقف التاريخية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يحفظه الله تِجاه فلسطين وشعبها وهو الذي رفع ذلك الشعار فلسطين بوصلتنا والقدس تاجها ، فخط الأردن مواقفه في سجلات الشرف منذ الساعة الأولى لعدوان المحتل الغاشم على أهلنا في غزة وفلسطين".

وتابع: سيبقى الأردن بإذن الله تعالى العضد والنصير لأهلنا في فلسطين فتلكم الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بما تمثله من محافظة على مسجدية المسجد فحراس وأئمة وخطباء وقضاة ومؤذنو المسجد تابعون لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية،

وهاهي مواقف الأردن الثابتة دعما لصمود ورباط أهلنا في غزة اليوم ترسيخا لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته ودفاعه عن دينه وعرضه.

وقال سماحته، وإن صمود أهلنا في فلسطين اليوم دفاعا عن دينهم وأرضهم ومقدساتهم هو تحقيق لبشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة وهم الذين أحسنوا تلاوة قوله تعالى( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)، هم الذين نقرأ عندما نرى رباطهم ومقاومتهم وصمودهم في وجه محتل غاشم ظالم ( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)، فعلى الرغم من هدم بيوتهم ومساجدهم وكنائسهم ومستشفياتهم وتل صغارهم ونسائهم في جرائم إبادة جماعية فلا يزدادون إلا قوة وثباتا .

واضاف "في مأدبا اليوم يلتقي المسجد والكنيسة ليقولا لأبنائهم: محافظتكم على أمن بلادكم عبادة ودين، وحدة صفكم عقيدة وإيمان، أخوتكم ومحبتكم مثوبة وإحسان، وأن نكون في يقظة كاملة لمحاولات أعدائنا سلبنا سر قوتنا وهو وحدة صفنا والتفافنا خلف قيادتنا وتقديرنا وتوقيرنا لسد وطننا المنيع وسيفه الصارم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية جيشنا العربي العيون الساهرة أصحاب المواقف المشرفة دفاعا عن الوطن وحماية لأمنه وأمانه".

وسآل الربطة المولى أن يحفظ الأردن في ظل عميد آل البيت الهاشمي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يحفظه الله ويرعاه وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله يحفظه الله، داعيا الله ان يحفظ بلاد المسلمين وينصر أهلنا المرابطين في غزة وفلسطين ويرفع عنهم عدوان محتل غاشم ظالم.

بدوره، قال المطران رئيس مجلس الكنائس / خريستوفورس عطالله، نمر بمرحلة صعبه في فلسطين وغزه، وان الاحتلال الإسرائيلي قصف المساجد والكنائس والمستشفيات، مؤكدا ان الذي يحدث هو ضد الانسانية.

واضاف "من المهم اليوم أن نكون متعاونين كمسيحيين ومسلمين، في ظل ازدواجيه المعايير وحقوق الإنسان والحرية.

واكد عطالله ايمانه الراسخ بان الاردن مع القضية الفلسطينية، وان القيادة الهاشمية ذخيرة نبني عليها حضارتنا وسند لفلسطين، وجلاله الملك قادر أن يدير هذه الأحداث.
وقال رئيس مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد، ان هذا الموقف يعتبر أردني بامتياز ولا اقول مسلم ومسيحي لان الأردن يحمل في طياته الجميع فمن رضع من ثدي هذا الوطن يعتبر شخص واحد.
واضاف " جئنا لنؤكد ولائنا على مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القصية الفلسطينية، ولقاءنا هذا هو تجسيد لموقفنا جميعا وتجسيد لنبي الأردن وفلسطين يحيى عليه السلام".
وقال اننا مع صوت جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يقول دائما بلسان حالنا لا للتهجير لا القصف، ونحن هنا نلتف حول صاحب العرش وحول جيشه وجنده.
من جهته، قال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب الدكتور رفعـت بدر، ندعم صمود اهلنا في غزة رغم الموت والدمار الذي يتعرضون له كل يوم، موضحا ان دمائنا كمسيحيين ومسلمين اختلطت لتؤكد على اللحمة التي بيننا، وان هنالك العديد من الشهداء قد استشهدو داخل الكنائس في غزة.
من جهته، قال نائب رئيس بلدية مادبا السابق المحامي اكثم حدادين، هذا اللقاء يؤكد معاني التآخي والتلاحم والمحبة التي تجمع بين ابناء الاسرة الاردنية الواحدة عبر العقود بقيادة آل البيت الاطهار مما جعل قيم التآخي الاسلامي المسيحي ثابتاً اردنياً، وراسخاً وانموذجاً متميزاً في تعميق معاني التسامح والتراحم بين الجميع في بنيان وطننا الاعز والنهضة به بقيادته الهاشمية الحكمية التي نفاخر بها العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
ودعا حدادين المرجعيات الاسلامية والمسيحية الروحية في العالم للوقوف امام مسؤولياتها وواجباتها الانسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وتحديداً ما يجري في قطاع غزة المتخم بالمعاناة والابادة الجماعية والتنكيل والتهجير من قبل العدو الاسرائيلي الحاقد.
واكد حدادين الوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في جهودها المستمرة والمتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، صاحب الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، مشددا رفضه اي محاولات للتشكيك بمواقف الاردن النبيلة او العبث بأمنه واستقراره.
وقال منسق اللقاء عيسى البواريد، اننا جميعنا في الأردن تحت هدف واحد وكلمة واحدة تحت ظل القيادة الهاشمية،
وهدفنا هو الوقوف مع جميع المستضعفين في جميع الدول وكيف وان يكونوا في فلسطين الحبيبة، مؤكدا رفضه لضرب الكنائس والمساجد والمدارس، داعيا العالم الى الوقوف مع اطفال ونساء وشيوخ غزة المستضعفين.
وفي نهاية اللقاء، صدر البيان التالي.
بيان صادر عن رجال الدين الإسلامي والمسيحي
مع جلاله الملك لنصره غزة
أبناؤنا وبَناتِنا في مُحافظةِ مأدبا بالأخص، وعُمومِ أبناءِ وبناتِ أُردنِنا الحبيب
نتوجهُ إليكم جميعاً في ظُروفٍ صَعبةٍ عَكستها الحالُ الإنسانيةِ المُؤسِفة في بلادِنا المقدَّسة فلسطين وما يحدثُ في غزَّة، مُقدرين نحنُ المَشايخُ والكهنةُ في مَأدبا مَرارة الحالِ وعَميقِ الجراحِ هُناك، كما وصِدقِ المَشاعر الوطنيةِ النّبيلة التي أبداها الأردنيون وأحرارَ العالم ومازالوا، رافعينَ صَوتَ الحقِ للمَعمورة بأسرِها.
لا يَسعنا في هذا التّجمعِ إلا وأن نُعظم مَوقِف المَملكةِ الأردنيةِ الهاشمية التاريخي تِجاه فلسطين وشعبها، والمَوقف الإنساني والوَطني الجَريء الذي أخذهُ جلالة المَلك عبدالله الثاني إبن الحُسين عَملياً على الأرض مُنذُ الساعةِ الأولى للعدوان، لا يَسعنا في هذا التّجمع إلا وأن نَحترم وندعم عملَ وزارةِ خارجية المَملكة الأردنية الهاشمية غيرِ المُنقطع لوقفِ العِدوان الإسرائيلي وفتحِ ممراتِ آمنةٍ وإدخالِ المساعدات الإنسانيةِ الفورية للقطاع، وهذا كله بمتابعةٍ دقيقة وإشرافٍ مِن جلالة مليكِنا المُفدى حَفظه الله.
أهلنا الأعزاء،
في كلِ لحظةٍ ومَع تسارعِ الأحداثِ تتواردُ الأخبارُ والتحليلاتُ مِن مَصادِر عَديدة، وبَعضها لأغراضِ التشويشِ والتّضليل وهذا ليسَ بجديدٍ للأسف، لذا نَستدعي إنتباهكم النابع من حِرصكم الوطني، بأن نُعلّي مِن قدرِ المَسؤولية المُجتمعية والوطنية خِلال أيّ شكلٍ من أشكالِ التّعبيرِ، مُتيقظين لأي شائعاتٍ وطروحاتٍ غير صَحيحة تِجاه بَلدنا الحَبيب وجَيشنا العَربي (القوات المُسلحة الأردنية)
وأخيراً ثقوا بأن صَوت الأُردن مَسموع وعالٍ مِن خلالِ نبض الشارع الصّادق، وحكمةِ الملكِ القائد الوصي على الأوقافِ والمُقدساتِ والمَزارات الإسلاميَّة والمسيحيَّة الشّريفة في القدس الشريف أعزَّ الله ملكه، وما هي مواقفُ الأردنِ إلا الدّاعمة والمُؤيدة لحَق الشعبِ الفلسطيني بإقامةِ دَولتهِ عَلى أرضهِ الفلسطينية وعاصِمتها القُدس، ولم تكن يوماً المَملكة بشعبها وجيشها وقيادتها إلا الرّئة التي تتنفسُ من خلالها فِلسطين وشعبها.
الأهل في مأدبا حاضِنة الحَضاراتِ
نحتسبُ الضحايا في غزة شُهداء عِند رَبهم، وما دِماؤهم إلا علامةً لدربِ الحَق، رافعينَ الأدعيَّة والإبتهالات لرّب السّماواتِ والأرض الواحد القادر والمُنصف، لنصرةِ أهلِ الحق.
حَمى الله وطننا الأردن ثابتً مُستقراً آمِناً تحت رايةِ آل هاشم، وحَمى الله رَمزنا جلالة الملك المُفدى حَكيم الأمةِ ومعززاً عرشه بالسلام، وصائناً بسلامِه أراضينا المقدَّسة فلسطين أرضَ القداسةِ ومهد الحضارة والخلاص.

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