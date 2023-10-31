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رسم مسيء على جدار مدرسة ثانوية في مادبا

10/31/2023 2:23:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






اشتكى مواطنون من وجود رسومات مسيئة ولا أخلافية على جدار مدرسة ثانوية للبنين في مادبا.

وأبدى المواطنيون استياءهم من وجود تلك الرسومات لاكثر من أسبوعين.





ورصدت "الغد" الرسومات المسيئة الموجودة على جدار المدرسة التي تضم اكثر من 500 طالب.

وقامت "الغد" بالاتصال مع مديرية التربية والتعليم في قصبة مادبا منذ بداية الاسبوع الجاري لتوصيل هذه الإساءة الموجودة على صرح علمي إضافة إلى وجودها تحت أنظار أهالي المنطقة والمارة إلا أنها لم تحرك ساكنا وما تزال الرسومات تنقل صورة مسيئة لتربية والتعليم التي نتباهى بها بكل المحافل.

وقامت الغد بارسال رسالة نصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "واتس آب" للمديرية مع اسم المدرسة وموقعها الموجودة مباشرة خلف مكان مبنى التربية والتعليم.

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