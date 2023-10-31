رسم مسيء على جدار مدرسة ثانوية في مادبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
اشتكى مواطنون من وجود رسومات مسيئة ولا أخلافية
على جدار مدرسة ثانوية للبنين في مادبا.
وأبدى المواطنيون استياءهم من وجود تلك
الرسومات لاكثر من أسبوعين.
ورصدت "الغد" الرسومات المسيئة الموجودة على جدار المدرسة التي تضم اكثر من 500 طالب.
وقامت "الغد" بالاتصال مع مديرية
التربية والتعليم في قصبة مادبا منذ بداية الاسبوع الجاري لتوصيل هذه الإساءة
الموجودة على صرح علمي إضافة إلى وجودها تحت أنظار أهالي المنطقة والمارة إلا أنها
لم تحرك ساكنا وما تزال الرسومات تنقل صورة مسيئة لتربية والتعليم التي نتباهى بها
بكل المحافل.
وقامت الغد بارسال رسالة نصية عبر وسائل
التواصل الاجتماعي "واتس آب" للمديرية مع اسم المدرسة وموقعها الموجودة
مباشرة خلف مكان مبنى التربية والتعليم.
MENAFN31102023000072011014ID1107347700
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.