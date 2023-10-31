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مسيرة حاشدة في اربد احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة

10/31/2023 2:23:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احمد التميمي






اربد - خرج آلاف المواطنين في مسيرة حاشدة في اربد اليوم الثلاثاء، لدعم الفلسطينيين والتنديد بالاعتداءات الوحشية للاحتلال ورفض مخطط التهجير.

وندد المواطنون المتظاهرون خلال المسيرة التي انطلقت من مسجد نوح القضاة باتجاه مجمع النقابات المهنية بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقتل المدنيين في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدمير المباني، واستهداف المستشفيات والمدارس ما أسفر عن استشهاد المدنيين الأبرياء دون ذنب.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية، منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى، اضرب اضرب تل أبيب، على الأقصى رايحين شهداء بالملايين، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود".

واكد المتحدثون في المسيرة أن إرادة المقاومة والصمود أقوى من كل الضغوط والسبيل الوحيد لتحرير الأرض، وإعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة.

ودعوا الى ضرورة الاستمرار بالوقوف والتضامن بكل الوسائل مع الشعب الفلسطيني من أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم، مؤكداً أهمية الوحدة الوطنية والاستمرار في معركة طوفان الأقصى لمواجهة العدو الصهيوني والتصدي لجميع المؤامرات الاستعمارية وصولا إلى تحقيق أهداف هذه المعركة بتحرير الأسرى والأرض وعودة الحقوق للشعب الفلسطيني.

واستنكرت الكلمات جرائم العدو الصهيوني التي ترتكب على مرأى ومسمع العالم عبر شاشات التلفاز ووسائل الإعلام، وانحاز العالم للعدوان الصهيوني بضغط أميركي اوروبي وصمت بعض الأنظمة العربية.

وهتف المشاركون بالمسيرة بعبارات حيت صمود المقاومة في غزة وكافة المدن الفلسطينية ومقاومتهم للعدوان الصهيوني، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وفتح ممرات انسانية امنه لايصال المساعدات الانسانية لأهالي قطاع غزه.

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