4.5% انخفاض الناتج المحلي السعودي في الربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء -وفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بمعدل 4.5% في الربع الثالث 2023؛ بينما نمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 3.6%.
وعزَت هيئة الإحصاء في نشرتها أسبابَ الانخفاض، إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3% على الرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9%.
وأظهرت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا، أن نسبة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا بلغت 3.9% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام متأثرًا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4%، إضافة إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3% في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بمقدار 0.1% على أساس ربعي.
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