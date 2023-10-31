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4.5% انخفاض الناتج المحلي السعودي في الربع الثالث من 2023

10/31/2023 2:22:24 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء -وفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بمعدل 4.5% في الربع الثالث 2023؛ بينما نمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 3.6%.
وعزَت هيئة الإحصاء في نشرتها أسبابَ الانخفاض، إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3% على الرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9%.
وأظهرت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا، أن نسبة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا بلغت 3.9% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام متأثرًا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4%، إضافة إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3% في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بمقدار 0.1% على أساس ربعي.

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