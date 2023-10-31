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أومودا تكشف عن نظام العلامة التجارية: ريادة اتجاه جديد للجيل الشاب من خلال تعاون المستخدمين

10/31/2023 2:22:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تم افتتاح "معرض وبيع منتجات نظام العلامة التجارية أومودا" في ووهو، الصين، في 15 أكتوبر الحالي، جاذباً جمهوراً عالمياً إلى جناح أومودا ليشهدوا الرؤية الشاملة للنظام البيئي لعلامة أومودا التجارية أومودا. كجزء من ملتقى "مؤتمر نظام المستخدم العالمي المشترك 2023 لنظام أومودا البيئي"، قدم المعرض إنجازات نظام المستخدم الشامل لنظام العلامة التجارية أومودا وآخر التطورات في الأجهزة الفاخرة، مقدماً مفهوما جديدا لنظام المستخدم المشترك ومواصلاً القيادة المستمرة لنموذج LOHAS البيئي الجديد "لما بعد السيارة".
أمودا تقدم لأول مره نموذج LOHAS الجديد ذو الجودة المبتكر
كان جناح أومودا في "معرض وبيع منتجات النظام البيئي" مليئاُ بسحر التكنولوجيا، مقدماً مساحة تجربة LOHAS مغمورة بمحطات الشحن والطائرات بدون طيار وألواح التزلج البرية. تغطي مجموعة منتجات أومودا الموسعة بفئات مختلفة بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية والملابس والرياضات الخارجية، مما يجذب الجمهور الشاب بالعناصر العصرية والعالية الجودة.
تجسيدًا لروح السفر منخفض الكربون، أصبح الظهور الاول لدراجة أومودا، وهي منتج فاخر مشتق، المفضلة في المعرض، مجذبة العديد من المستخدمين لاختبار الركوب. ستظهر هذه الدراجة أيضاً في حدث "ركوب الدراجات الخيري" الذي تنظمه أمودا في 17 أكتوبر، حيث سترافق آلاف المستخدمين من أكثر من 30 دولة في حدث متوهج عصري منخفض الكربون.
ومع ذلك، لم تكن ملحقات الأناقة الرائعة فقط هي التي جذبت الانتباه؛ فطرازي السيارات الرئيسيين OMODA 5 و OMODA E5، اللذان ينبثقان بديناميكيات جمالية مستقبلية، قد نالا أيضاً إعجاباً وتصفيقاً من زوار المعرض.
من المنتجات إلى العناصر الفاخرة، تتماشى أومودا بعمق مع نمط حياة الشباب المعاصر، ممتدة لمساتها في كل جانب من جوانب حياة المستخدمين، مقدمة خيارات متنوعة وتقود تحولاً في النمط الصحي المستدام LOHAS الجديد لجيل الشباب.
خارج إطار المركبة، تتعاون أومودا مع المستخدمين العالميين لصياغة نظام بيئي جديد
خلال المعرض، عقدت أومودا أيضاً حدثاً لإطلاق نظام بيئي للعلامة التجارية، حيث أعلنت رسمياً عن ذلك النظام مستنداً على الإبداع المشترك للمستخدم ومشاركة القيم.
"موضوعنا لحدث الإصدار هو كسر الحواجز، وتجاوز مفاهيم التشغيل التقليدية للسيارات، وصياغة مواقف نمط الحياة ودوائر الترفيه الشخصية ذات التميز الفردي. نرغب في أن يبدأ التواصل مع مستخدمينا مع المركبة، ولكن لا يقتصر على ذلك"، هذا ما عبّر عنه الرئيس التنفيذي لشركة أومودا، Shawn Xu، خلال الحدث. تلتزم أومودا بفلسفة توجيه الاهتمام نحو المستخدم، حيث تضع المستخدمين في مقدمة صناعة القرار، وتحولهم إلى مبدعين مشاركين للنظام البيئي لعلامة أومودا ومشاركين في قيمتها البيئية.
حالياً، تم إطلاق أومودا في 14 سوقاً عالمياً، مستخدمة لغتها الجمالية الفريدة وتقنية الاتصال الذكية لربط الحاضر بالمستقبل، مما يجعلها الرائدة في فئة سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات في نظر الشباب. في المستقبل، وبتوجيه من استراتيجية التعاون والمشاركة البيئية، لا تهدف أومودا إلى بناء سيارات ممتازة للمستخدمين فحسب، ولكن لتعزيز رفاهيتهم. تلتزم العلامة التجارية بتغيير العلاقة بين السيارات والأشخاص، وتطمح لأن تصبح شريكاً ذو سلوك خاص لمستخدميها.
حول أومودا
من خلال الرؤية العميقة والتأمل في الشباب والتفرد والعولمة، تلتزم OMODA باحتضان الرواد العالميين وخلق علامة تجارية جديدة للجيل الجديد الذي يتمتع بثقافة النمط ويراهن على المستقبل.
تتمتع OMODA بفهم عميق لحياة جيل الشباب العالمي، ومن خلال هوية "CROSS" تتواصل بشكل كامل مع الجيل الجديد من خلال كسر نظام العالم الحقيقي، وتقديم تصاميم وتكنولوجيا مستقبلية للسيارات التي تتماشى مع أذواق مستخدمي الجيل الفتي.
في اسم OMODA، تمثل الحرف "O" نغمة من المفاجأة والحيوية، وهو أيضاً رمز لعنصر الأكسجين الحيوي، أما "MODA" فيأخذ من "Modern"، مما يعني الاتجاهات العصرية، والتي تمثل الجيل الجديد من أساليب الحياة المستدامة، وتجسد البيئة الخضراء والأزياء المبتكرة.
ملتزمة بالتفكير العالمي للعلامة التجارية، قامت OMODA بابتكار مفهوم "O-universe" للنظام البيئي، وهي وسيلة فريدة للتواصل بين العلامة التجارية والمستخدمين، وهو رمز اجتماعي حصري لـ OMODA يهدف إلى إقامة اتصالات ودية أكثر مع المستخدمين العالميين، واستيعاب ثقافات متنوعة أكثر، ومشاركتهم في خلق نمط حياة رائع ومرغوب فيه!

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