مواجهتا هروب في Yelo
التاريخ
10/31/2023 2:22:10 PM
(MENAFN
- Al Watan) تتواصل اليوم منافسات الجولة التاسعة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى بمواجهتين مهمتين للغاية لأطرافها الأربعة، فعلى ملعب نادي الباطن يلتقي القيصومة الذي يملك نقطتين من تعادلين و6 خسائر خلال الجولات السابقة، ويقبع في المركز الأخير، والخلود صاحب النقاط الـ11. وعلى ملعب نادي العروبة بالجوف يستقبل الجندل الذي تمكن من حصد 10 نقاط خلال مبارياته الثمان السابقة، نظيره هجر المترنح الذي لم ينجح في جمع سوى 4 نقاط وضعته في مراكز الهبوط.
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