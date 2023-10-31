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مواجهتا هروب في Yelo

10/31/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل اليوم منافسات الجولة التاسعة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى بمواجهتين مهمتين للغاية لأطرافها الأربعة، فعلى ملعب نادي الباطن يلتقي القيصومة الذي يملك نقطتين من تعادلين و6 خسائر خلال الجولات السابقة، ويقبع في المركز الأخير، والخلود صاحب النقاط الـ11. وعلى ملعب نادي العروبة بالجوف يستقبل الجندل الذي تمكن من حصد 10 نقاط خلال مبارياته الثمان السابقة، نظيره هجر المترنح الذي لم ينجح في جمع سوى 4 نقاط وضعته في مراكز الهبوط.

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