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التعاون يقصي الفرسان

10/31/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتفى التعاون بهدفين مبكرين ليحجز مقعده في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على ضيفه الوحدة 2 /صفر في المباراة التي شهدها ملعب نادي التعاون، لحساب دور الـ16 للبطولة السعودية الأغلى. سجل للذئاب حارس مرمى الوحدة، منير المحمدي، بالخطأ في مرماه (1)، وألفارو ميدران (11).

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