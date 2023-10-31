التعاون يقصي الفرسان
التاريخ
10/31/2023 2:22:10 PM
(MENAFN
- Al Watan) اكتفى التعاون بهدفين مبكرين ليحجز مقعده في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على ضيفه الوحدة 2 /صفر في المباراة التي شهدها ملعب نادي التعاون، لحساب دور الـ16 للبطولة السعودية الأغلى. سجل للذئاب حارس مرمى الوحدة، منير المحمدي، بالخطأ في مرماه (1)، وألفارو ميدران (11).
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