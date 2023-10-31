الكرة الذهبية للمرة الأولى تغادر أوروبا

(MENAFN
- Al Watan) أسدل الستار على سباقات جوائز الكرة الذهبية 2023، التي حصدها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثامنة في مسيرته.
وذهبت كوبا -أفضل لاعب شاب- لجود بيلينغهام، وحاز إيميليانو مارتينيز جائزة ياشين كأفضل حارس، بينما منحت جائزة سقراط الإنسانية لفينيسيوس جونيور.
وتزامن تتويج ميسي بالجائزة مع خروجه من قارة أوروبا منذ يوليو الماضي، للعب ضمن صفوف إنتر ميامي الأمريكي، ليصبح أول لاعب يتوج بها بعيدا عن القارة العجوز.
وفاز البرغوث بالجائزة لتتويجه بلقب كأس العالم 2022، أي أنه نالها بسبب شهر واحد فقط، بينما لم يكن الموسم الماضي مميزا بالنسبة له على كل الأصعدة.
يأتي ذلك بعد سنوات طويلة من تجاهل الفائزين بلقب المونديال عند اختيار المتوجين بالكرة الذهبية.
MENAFN31102023000089011017ID1107347688
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.