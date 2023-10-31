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الكرة الذهبية للمرة الأولى تغادر أوروبا

10/31/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أسدل الستار على سباقات جوائز الكرة الذهبية 2023، التي حصدها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثامنة في مسيرته.
وذهبت كوبا -أفضل لاعب شاب- لجود بيلينغهام، وحاز إيميليانو مارتينيز جائزة ياشين كأفضل حارس، بينما منحت جائزة سقراط الإنسانية لفينيسيوس جونيور.
وتزامن تتويج ميسي بالجائزة مع خروجه من قارة أوروبا منذ يوليو الماضي، للعب ضمن صفوف إنتر ميامي الأمريكي، ليصبح أول لاعب يتوج بها بعيدا عن القارة العجوز.
وفاز البرغوث بالجائزة لتتويجه بلقب كأس العالم 2022، أي أنه نالها بسبب شهر واحد فقط، بينما لم يكن الموسم الماضي مميزا بالنسبة له على كل الأصعدة.
يأتي ذلك بعد سنوات طويلة من تجاهل الفائزين بلقب المونديال عند اختيار المتوجين بالكرة الذهبية.

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