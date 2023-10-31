الفيحاء يفقد نجمه المغربي

(MENAFN
- Al Watan) أوضحت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب الفيحاء، المغربي عبدالحميد صابيري تعرضه لإصابة في الركبة، وتقرر مغادرة اللاعب إلى ألمانيا لإجراء مزيد من الفحوصات لتحديد مدة العلاج والتأهيل.
وكان اللاعب غاب عن مواجهة البرتقالي أمام الاتحاد، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيفقده فريقه خلال المرحلة المقبلة، والتي تشهد مواجات قوية للفهود خلال مبارياته في دوري روشن السعودي للمحترفين، ودوري أبطال آسيا.
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