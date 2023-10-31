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الفيحاء يفقد نجمه المغربي

10/31/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب الفيحاء، المغربي عبدالحميد صابيري تعرضه لإصابة في الركبة، وتقرر مغادرة اللاعب إلى ألمانيا لإجراء مزيد من الفحوصات لتحديد مدة العلاج والتأهيل.
وكان اللاعب غاب عن مواجهة البرتقالي أمام الاتحاد، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيفقده فريقه خلال المرحلة المقبلة، والتي تشهد مواجات قوية للفهود خلال مبارياته في دوري روشن السعودي للمحترفين، ودوري أبطال آسيا.

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