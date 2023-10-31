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تحليل: العالم غير مستعد للجوائح

10/31/2023 2:21:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهر تحليل لمجلس مراقبة التأهب العالمي نشر، أمس، أن العالم لا يزال غير مستعد لأي أزمة صحية أو جائحة محتملة جديدة.
وحذر المجلس المستقل الذي يقوم بتقييم وضع استعداد العالم لمواجهة الجوائح وحالات الطوارئ الصحية، من أن قدرة العالم على التعامل مع خطر أي اندلاع محتمل لجائحة جديدة ما زالت غير كافية.
وكانت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي قد أسسا هذا المجلس في عام 2018 لمواجهة تفش مميت لمرض الإيبولا في غرب أفريقيا. ويهدف المجلس إلى تحليل الاستعدادات حول العالم واقتراح التوصيات.
وأشار المجلس إلى أنه تم القيام ببعض العمل في أعقاب جائحة كورونا، ولكن بعض الدول قلصت استعداداتها للتعامل سريعا مع أزمات مماثلة، كما أحرزت دول أخرى تقدما محدودا.
وقدم المجلس عدة مقترحات لتحسين الاستعداد للتعامل مع الأزمات حول العالم. وقال المجلس إنه يتعين على الدول تعزيز أعمال المراقبة لتتمكن من رصد الأمراض الجديدة في مرحلة مبكرة. كما يتعين تحسين القدرة على جمع البيانات وتحليلها.

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