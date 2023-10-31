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وزير الصحة يلتقي ملاك المستشفيات والمنشآت الصغيرة - جريدة الوطن السعودية

10/31/2023 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ضمن جدول أعمال ملتقى الصحة العالمي، ملَّاكَ المستشفيات والمنشآت الصغيرة. ودعا الجلاجل ملاك المستشفيات والمنشآت الصغيرة إلى اغتنام إقامة الملتقى في تعزيز الفرص الاستثمارية بمجالات التقنيات والبحث والابتكار، والحلول الصحية الرقمية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات والتعليم الطبي والتدريب، الساعية إلى تطوير القوى العاملة من خلال الاستثمار.
وأفاد بأن مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي تصل إلى 145 مليار ريال بحلول 2030، موضحاً أن الاستثمار في القطاع الصحي ومواكبة الابتكارات والتقنيات الطبية تُسهم في تطور الصحة العامة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمعنية ببرنامج التحول القطاع الصحي، مشيرًا إلى الحجم الاستثماري الكبير المحفز الذي يحظى به السوق في المملكة.
وحمل ملتقى الصحة العالمي في نسخته السادسة الحالية 2023 شعار "استثمر في الصحة"، حيث يعد مناخًا لاكتشاف آفاق جديدة ومستقبلية لأحدث التجارب في لوجستيات الخدمات الطبية على المستوى العربي والدولي، وتعد فرصة من خلال عرضه لأحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة لحلول الرعاية الصحية.

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