نجاح استئصال ورم دماغي بالتخدير الموضعي لمريضة ثلاثينية - جريدة الوطن السعودية

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- Al Watan) الرياض 16 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 31 أكتوبر 2023 م واس نجح فريق طبي متخصص بجراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض في استئصال ورم دماغي بالتخدير الموضعي لمريضة ثلاثينية، كانت قد تم إحالتها للمدينة بعد تعرضها لنوبة تشنج.
وأوضحت المدينة، أن الفحوصات الشاملة أظهرت وجود ورم في الجهة اليمنى من الدماغ، امتد إلى منطقة حركة الوجه والمنطقة الداعمة للكلام، إضافة إلى أن الورم كان محاطًا من جانبه بألياف حركية مسؤولة عن التحكم بالجانب الأيسر من الجسم، ولتكرار نوبات التشنج الناتجة عن حجم الورم و لحساسية موقع الورم ومن أجل إتاحة الفرصة لاستئصال الورم بالكامل وتقليل مخاطر العملية، فقد أجريت تحت التخدير الموضعي مع بقاء المريضة مستيقظة وقد تمت العملية بنجاح دون حدوث أي مضاعفات. وأشارت إلى أن العملية تكللت بالنجاح - ولله الحمد -، وتمكنت من تحريك أطرافها بشكل سليم، وبفضل الله غادرت المدينة بصحة جيدة جدًا بعد ثلاثة أيام من التعافي.
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