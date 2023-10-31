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نجاح استئصال ورم دماغي بالتخدير الموضعي لمريضة ثلاثينية - جريدة الوطن السعودية

10/31/2023 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) الرياض 16 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 31 أكتوبر 2023 م واس نجح فريق طبي متخصص بجراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض في استئصال ورم دماغي بالتخدير الموضعي لمريضة ثلاثينية، كانت قد تم إحالتها للمدينة بعد تعرضها لنوبة تشنج.
وأوضحت المدينة، أن الفحوصات الشاملة أظهرت وجود ورم في الجهة اليمنى من الدماغ، امتد إلى منطقة حركة الوجه والمنطقة الداعمة للكلام، إضافة إلى أن الورم كان محاطًا من جانبه بألياف حركية مسؤولة عن التحكم بالجانب الأيسر من الجسم، ولتكرار نوبات التشنج الناتجة عن حجم الورم و لحساسية موقع الورم ومن أجل إتاحة الفرصة لاستئصال الورم بالكامل وتقليل مخاطر العملية، فقد أجريت تحت التخدير الموضعي مع بقاء المريضة مستيقظة وقد تمت العملية بنجاح دون حدوث أي مضاعفات. وأشارت إلى أن العملية تكللت بالنجاح - ولله الحمد -، وتمكنت من تحريك أطرافها بشكل سليم، وبفضل الله غادرت المدينة بصحة جيدة جدًا بعد ثلاثة أيام من التعافي.

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