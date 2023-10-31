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إحكام: لجان النظر تدرس طلبات التملك وفق 5 شروط - جريدة الوطن السعودية

10/31/2023 2:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت إحكام أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تدرس طلبات التملك وفق 5 شروط.

*شروط قبول طلب التملك

١- تقديم الطلب قبل تاريخ 1444/5/5هـ .
٢- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجـوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
٣- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحيائه قبل أمر المنع من الإحياء ادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 1387/11/9هـ
٤- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي ، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.
٥- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.

*٦ جهات حكومية
تتكون لجان النظر من ٦ جهات حكومية

١- وزارة الداخلية

٢-وزارة العدل

٣-وزارة البيئة والمياه والزراعة

٤-وزارة المالية

٥-وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

٦-الهيئة العامة لعقارات الدولة


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