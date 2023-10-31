إحكام: لجان النظر تدرس طلبات التملك وفق 5 شروط - جريدة الوطن السعودية

MENAFN - Al Watan) بينت إحكام أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تدرس طلبات التملك وفق 5 شروط.

*شروط قبول طلب التملك

١- تقديم الطلب قبل تاريخ 1444/5/5هـ .

٢- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجـوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

٣- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحيائه قبل أمر المنع من الإحياء ادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 1387/11/9هـ

٤- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي ، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.

٥- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.

*٦ جهات حكومية

تتكون لجان النظر من ٦ جهات حكومية

١- وزارة الداخلية

٢-وزارة العدل

٣-وزارة البيئة والمياه والزراعة

٤-وزارة المالية

٥-وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

٦-الهيئة العامة لعقارات الدولة