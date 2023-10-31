نشوة الرويني المرأة الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط

كُرّمت الدكتورة نشوة الرويني الرئيس التنفيذي لمجموعة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي، على هامش القمة السنوية الثانية للقيادات النسائية في الشرق الأوسط 2023، ويأتي هذا التّكريم في إطار الدعم والامتنان للجهود المبذولة مِن قبل القيادات النسائية في المُجتمع ودورهم البارز في التنمية المستدامة.

تحمل نشوة الرويني هيّ كرائدة أعمال سجل حافل من النجاحات في العمل الميداني في دعم وتمكين المرأة ودمجها في المُجتمع، وكانت أول إماراتية تحصل على جائزة "الأم تيريزا" عرفاناً بجهودها في العَمل الخيري وتحسين ظروف حياة النساء والأطفال.

وبمناسبة تكريمها قالت الدكتورة نشوة الرويني: ليسَ هُناك حدود لما يُمكنه أن تُحققه المرأة في الإمارات، في دولتنا كلّ السبل اللازمة والإمكانيات لدعم المرأة لنهضة الوطن وصنع المُستقبل.

وخلال كلمتها أكدت نشوة الرويني: "إن هذا التكريم ليس فقط تقديراً لي شخصيًا، ولكنه يُعتبر تقديرًا لكل سيدة عربية نجحت في تحقيق أحلامها والمساهمة في تقدم وازدهار المنطقة. المرأة العربية قوية وملهمة، وهي قادرة على تحقيق التغيير والتأثير في محيطها.

المرأة الفلسطينية

وأهدت الرويني الجائزة والتكريم ، للمرأة الفلسطينية مؤكدة: أنها تقف بصمود وشموخ في وجه التحديات اليومية. المرأة الفلسطينية التي رغم الظروف المعقدة، تواصل العمل يوميًا من أجل بناء مستقبل أفضل لأطفالها وعائلتها. تمثل قوتها وتصميمها مصدر إلهام لنا جميعًا، وتذكرنا بأهمية الاستمرار والتقدم حتى في أصعب الظروف.

وتابعت الرويني قائلةً: إن التاريخ يشهد بأن المرأة الفلسطينية كانت دومًا جسرًا للحياة والأمل في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها. إنها تُربي أجيالًا وتحافظ على تراثها وثقافتها وتُسهم في الحفاظ على هوية شعبها. إذا كان لدينا مثل علياً في الصمود والتحدي، فهي بلا شك المرأة الفلسطينية التي تمثل نضال كل سيدة على هذه الأرض. اليوم. أتمنى أن تُشكل هذه الجائزة رمزًا للتضامن والدعم للمرأة الفلسطينية.

واختتمت الرويني كلمتها: قصص نجاحات المرأة العربية تتميز بالعمق والتحدي. لكل منهن قصة فريدة من نوعها، تغلبت فيها على الصعاب. عبر التاريخ، أظهرت المرأة العربية قوتها واستقلاليتها في مواجهة العديد من التحديات، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو حتى سياسية. هذه القصص لا تشجع فقط النساء في المنطقة، بل تُلهم العالم كل نساء العالم. النجاحات التي حققتها المرأة العربية تُظهر كيف يمكن للإرادة والتصميم أن تحطم الحواجز وتتخطى الحدود، وتُشكل مصدر إلهام للأجيال الجديدة لمتابعة طريقها والبناء على إرثها.

القيادات النسائية

تُعتبر القمة السنوية الثانية للقيادات النسائية في الشرق الأوسط منبرًا بارزًا لتسليط الضوء على إنجازات القيادات النسائية داخل المنطقة وخارجها.

ويُشارك في القمة، سمو الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة "جرين أفينتورين" القابضة.