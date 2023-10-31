معرض هونج كونج الدولي للبصريات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستُعقد النسخة 31 من، الذي ينظمه مجلس تنمية التجارة في البلاد، في الفترة من 8 إلى 10 من نوفمبر لعام 2023 في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض، على أن تعود المعارض في صورة نموذج EXHIBITION+‎ المختلط، الذي يتوجه "Click2Match"، وهي منصة مطابقة أعمال ذكية إلكترونية تلبي عاملي الراحة والكفاءة ويمكن للتجار التواصل عليها بسهولة، والتي ستستمر في العمل في الفترة من 1 إلى 17 من نوفمبر.

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سيستقبل المعرض هذا العام نحو 700 عارض، ويتضمن أجنحة جماعية تمثل إيطاليا واليابان وكوريا وتايوان وVisionaries of Style (VOS)، بالإضافة إلى جمعية مصنعي الأجهزة البصرية في هونج كونج، على أن يجمع جناح بر الصين الرئيسي عارضين من ينجتان بمقاطعة جيانجشي ودانيانج بمقاطعة جيانجسو وونتشو بمقاطعة جيجيانج وشنتشن بمقاطعة جوانجدونج.

يضم معرض العلامات التجارية المميزة 200 علامة تجارية شهيرة من كل أنحاء العالم، وتتضمن العلامات التجارية العارضة الجديدة، ANNA SUI (الولايات المتحدة) وagnès b (فرنسا) وGold and Wood (فرنسا) وSanta Monica (اليابان) وTED BAKER (الولايات المتحدة) وLASH (كوريا)، فضلاً عن العلامات التجارية الدولية المرموقة العائدة، مثل MINIMA (فرنسا) وSTEPPER (ألمانيا)، إلخ. وستعقد عروض النظارات التي تقدمها عارضات محترفات لعرض مختلف إطلالات النظارات الأنيقة.

لا تفوت علامات هونج كونج التجارية من أمثال BIG HORN وbTd إلخ، إذ ستقيم جمعية مصنعي الأجهزة البصرية في هونج كونج معرضًا لتصميم النظارات تحت عنوان "الترويج للنظارات المبتكرة المتميزة في هونج كونج" بغية الترويج لتصميمات النظارات المبتكرة في البلاد وعناصر التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد المستخدمة.

يزداد الطلب على النظارات الذكية في السوق العالمية، والذي تعمد إلى تلبيته منطقة "النظارات الذكية" الجديدة هذا العام، حيث ستعرض شركة Solos Technology Limited الفاعلة في هونج كونج وشركة Zulu Inc.‎ الفاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية أحدث منتجات النظارات الذكية. إضافةً إلى ذلك، يتضمن المعرض مناطق مخصصة أخرى تسلط الضوء على مجموعة كبيرة من المنتجات، من النظارات والملحقات والإطارات والعدسات والأدوات التشخيصية الاحترافية إلى الأدوات البصرية.

علاوةً على ذلك، ستقدم المعارض أيضًا خدمة "Scan2Match" التي تمكّن الزائرين من التواصل عبر الإنترنت وبدونه. ويمكن للمشترين استخدام تطبيق HKTDC Marketplace لمسح رموز QR المخصصة للعارضين لوضع إشارة مرجعية للعارضين المفضلين وتصفح بيانات المنتج والمخطط الإلكتروني والتحدث مع العارضين حتى بعد انتهاء المعرض لمواصلة رحلة الشراء.

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