(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستُعقد النسخة 31 من معرض هونج كونج الدولي للبصريات
، الذي ينظمه مجلس تنمية التجارة في البلاد، في الفترة من 8 إلى 10 من نوفمبر لعام 2023 في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض، على أن تعود المعارض في صورة نموذج EXHIBITION+ المختلط، الذي يتوجه "Click2Match"، وهي منصة مطابقة أعمال ذكية إلكترونية تلبي عاملي الراحة والكفاءة ويمكن للتجار التواصل عليها بسهولة، والتي ستستمر في العمل في الفترة من 1 إلى 17 من نوفمبر.
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سيستقبل المعرض هذا العام نحو 700 عارض، ويتضمن أجنحة جماعية تمثل إيطاليا واليابان وكوريا وتايوان وVisionaries of Style (VOS)، بالإضافة إلى جمعية مصنعي الأجهزة البصرية في هونج كونج، على أن يجمع جناح بر الصين الرئيسي عارضين من ينجتان بمقاطعة جيانجشي ودانيانج بمقاطعة جيانجسو وونتشو بمقاطعة جيجيانج وشنتشن بمقاطعة جوانجدونج.
يضم معرض العلامات التجارية المميزة 200 علامة تجارية شهيرة من كل أنحاء العالم، وتتضمن العلامات التجارية العارضة الجديدة، ANNA SUI (الولايات المتحدة) وagnès b (فرنسا) وGold and Wood (فرنسا) وSanta Monica (اليابان) وTED BAKER (الولايات المتحدة) وLASH (كوريا)، فضلاً عن العلامات التجارية الدولية المرموقة العائدة، مثل MINIMA (فرنسا) وSTEPPER (ألمانيا)، إلخ. وستعقد عروض النظارات التي تقدمها عارضات محترفات لعرض مختلف إطلالات النظارات الأنيقة.
لا تفوت علامات هونج كونج التجارية من أمثال BIG HORN وbTd إلخ، إذ ستقيم جمعية مصنعي الأجهزة البصرية في هونج كونج معرضًا لتصميم النظارات تحت عنوان "الترويج للنظارات المبتكرة المتميزة في هونج كونج" بغية الترويج لتصميمات النظارات المبتكرة في البلاد وعناصر التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد المستخدمة.
يزداد الطلب على النظارات الذكية في السوق العالمية، والذي تعمد إلى تلبيته منطقة "النظارات الذكية" الجديدة هذا العام، حيث ستعرض شركة Solos Technology Limited الفاعلة في هونج كونج وشركة Zulu Inc. الفاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية أحدث منتجات النظارات الذكية. إضافةً إلى ذلك، يتضمن المعرض مناطق مخصصة أخرى تسلط الضوء على مجموعة كبيرة من المنتجات، من النظارات والملحقات والإطارات والعدسات والأدوات التشخيصية الاحترافية إلى الأدوات البصرية.
علاوةً على ذلك، ستقدم المعارض أيضًا خدمة "Scan2Match" التي تمكّن الزائرين من التواصل عبر الإنترنت وبدونه. ويمكن للمشترين استخدام تطبيق HKTDC Marketplace لمسح رموز QR المخصصة للعارضين لوضع إشارة مرجعية للعارضين المفضلين وتصفح بيانات المنتج والمخطط الإلكتروني والتحدث مع العارضين حتى بعد انتهاء المعرض لمواصلة رحلة الشراء.
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