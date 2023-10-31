وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان تُكرَّم 84 طالب وطالبة فازوا بجائزة المراعي للتفوق الدراسي 2023

MENAFN - AETOSWire) كَرَّمَت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان وشركة المراعي ومكتب التربية العربي لدول الخليج، 84 طالبًا وطالبة من التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن فازوا بجائزة المراعي للتفوق الدراسي في نسختها الـ 16 خلال حفل أقيم في عاصمة سلطنة عمان مسقط يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023م، تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، وبحضور معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وعبدالله البدر الرئيس التنفيذي لشركة المراعي.

من جهته، قال عبدالله البدر الرئيس التنفيذي لشركة المراعي: " إن رعاية المراعي لجائزة التفوق الدراسي سنويًا يأتي ترسيخا لدورها في خدمة المجتمعات المحلية التي تعمل بها ومنها تشجيع مهارات الطلبة وتحفيز قدراتهم الإبداعية، وستواصل الشركة سعيها الدؤوب في دعم وتنفيذ المبادرات التي تصب في صالح الناشئة والشباب، فهم يمثلون الأمل والمستقبل الواعد لأمتنا. ونحن ملتزمون بدعمهم وتحفيزهم، ليستمروا في تحقيق النجاح والتفوق في المراحل الدراسية القادمة".

وتهدف جائزة المراعي للتفوق الدراسي، التي ترعاها المراعي منذ 16 عاما إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف طلبة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وفتح أبواب المنافسة أمامهم، إذ تجسد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد. ومنذ إطلاقها في عام 2006، كرمت الجائزة حوالي 800 طالب وطالبة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن حتى الآن.

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