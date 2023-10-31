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معايير هامة في خسارة الوزن

10/31/2023 2:17:57 PM
(MENAFN- Al Watan) شرب الماء بكميات كافية: فهو يعزز من عمليات الأيض، ويقلل من شهيتك، ويحسن من قدرتك على ممارسة التمارين الرياضية.
التغذية السليمة: فاتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه التي تحتوي على كميات جيدة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة له دور في تعزيز الصحة بشكل عام وخسارة الوزن.
حركة الأمعاء الصحية: فممارسة التمارين الرياضية وتناول الأطعمة الغنية بالألياف ستحافظ على حركة الأمعاء الصحية، وتحميك من الإمساك.
المزاج الجيد: الحرمان من الأكل ينعكس بشكل سلبي على مزاجك ووزنك أيضاً، فقد وُجد أن المزاج يؤثر في طبيعة اختياراتك الغذائية، لذا حاول موازنة الأمور وتناول الكمية الكافية لجسدك.
الراحة والنوم الجيد: فالنوم ليلًا لعدد ساعات كافٍ يساعد على تنظيم الشهية وكمية استهلاك السعرات الحرارية.

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