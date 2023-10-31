معايير هامة في خسارة الوزن

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- Al Watan) شرب الماء بكميات كافية: فهو يعزز من عمليات الأيض، ويقلل من شهيتك، ويحسن من قدرتك على ممارسة التمارين الرياضية.
التغذية السليمة: فاتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه التي تحتوي على كميات جيدة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة له دور في تعزيز الصحة بشكل عام وخسارة الوزن.
حركة الأمعاء الصحية: فممارسة التمارين الرياضية وتناول الأطعمة الغنية بالألياف ستحافظ على حركة الأمعاء الصحية، وتحميك من الإمساك.
المزاج الجيد: الحرمان من الأكل ينعكس بشكل سلبي على مزاجك ووزنك أيضاً، فقد وُجد أن المزاج يؤثر في طبيعة اختياراتك الغذائية، لذا حاول موازنة الأمور وتناول الكمية الكافية لجسدك.
الراحة والنوم الجيد: فالنوم ليلًا لعدد ساعات كافٍ يساعد على تنظيم الشهية وكمية استهلاك السعرات الحرارية.
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