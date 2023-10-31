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الشباب يفضل الأفلام العاطفية ويرفض المشاهد الجنسية

10/31/2023 2:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) توصلت دراسة إلى أن الجيل الجديد يمتعض من مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي يكثر فيها المحتوى الجنسي، ويهتم كثيرا بمشاهدة الإنتاج الفني الذي يمنح الأولوية للصداقات والعلاقات المثالية على المشاهد الجنسية الصريحة.
وفقا لدراسة جديدة أجراها مركز العلماء ورواة القصص بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، قال 44 % من العينة المشاركة البالغ عددها 1500 مشارك إنهم لا يفضلون مشاهدة محتوى غير لائق.
الأولوية للصداقات
أعرب أكثر من نصف المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاما عن تفضيل أكبر للروايات ذات الصلة مع تقليل التركيز على الرومانسية.
وفي الدراسة، قال 51.5 % إنهم يريدون رؤية مزيد من المحتوى عن الصداقات والعلاقات الأفلاطونية، بينما وجد 44.3 % أن الرومانسية في الأفلام مبالغ فيها. ويرغب 39% في رؤية مزيد من الشخصيات الرومانسية لا الجنسية. ويعتقد 47.5 % أن الجنس ليس أمرا مهما في معظم البرامج التلفزيونية وقصص الأفلام. محتوى تحفيزي
أدرجت الدراسة أهم 10 أشياء يفضلون مشاهدتها بدلا من ذلك، وتشمل الستة الأولى محتوى أكثر تحفيزا وأملا، ومشاهد الحركة والقتال، وأي شيء يتعلق بالأبطال الخارقين، والصداقات، والعلاقات الأسرية.
وفي الدراسة أيضا، قال 35.7 % ممن شملهم الاستطلاع إن السبب الأكثر أهمية وراء رغبتهم في مشاهدة محتوى أخف هو الهروب أو إبعاد عقولهم عن الجنس.
وبالطبع، تظل وسائل التواصل الاجتماعي هي الخيار الأول بالنسبة لهم في كيفية الحصول على المعلومات، حيث قال 38 % من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن TikTok هي المنصة الأكثر أهمية بالنسبة لهم.
تفضيلات الجيل الجديد:
- أفلام رومانسية لا جنسية
- محتوى محفز وإيجابي
- مشاهد الحركة والقتال
- الأبطال الخارقون
- الصداقات
- العلاقات الأسرية
- %44 لا يفضلون مشاهدة محتوى غير لائق.
- %51.5 يريدون رؤية مزيد من المحتوى عن الصداقات والعلاقات الأفلاطونية. %44.3 وجدوا أن الرومانسية في الأفلام مبالغ فيها.
- %39 يرغبون في رؤية المزيد من الشخصيات الرومانسية.
- %47.5 يعتقدون أن الجنس ليس أمرا مهما في معظم البرامج التلفزيونية وقصص الأفلام.
-%35.7 يلجؤون إلى مشاهدة محتوى أخف للهروب أو إبعاد عقولهم عن الجنس.

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