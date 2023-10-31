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Meta تخسر 50 مليار دولار

10/31/2023 2:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) خسرت شركة الملياردير مارك زوكربيرج ((ميتا)) 50 مليار دولار بسبب الميتافيرس، خلال أقل من 5 سنوات، وهي مستويات تتجاوز قيمة بعض الشركات المعروفة، وثروة بعض مليارديرات العالم.
ووفقاً لحسابات أجراها موقع Insider، خسرت الشركة المالكة لـ ((فيسبوك)) و((إنستغرام)) و((واتساب))، نحو 47 مليار دولار، عن قسمها للواقع المعزز منذ بداية 2019.
وتضخمت الخسائر التشغيلية لـ ((ميتا)) عن تلك الوحدة من مستويات 5 مليارات دولار في 2019، إلى نحو 10 مليارات دولار في 2021، ثم إلى نحو 14 مليار دولار العام الماضي.
وبلغت الخسائر التشغيلية للشركة من تلك الوحدة في أول 9 أشهر من العام الجاري نحو 11 مليار دولار.
ووفق شبكة ((سي إن بي سي))، يتوقع زوكربيرج وفريقه، استمرار تلك الاتجاهات، وسط تقديرات بخسائر تشغيلية ملموسة العام المقبل.
وأرجعت الشركة ذلك إلى أن العديد من استثمارات الواقع المعزز، هي موجهة نحو البحث والتطوير طويل المدى، من أجل تطوير منتجات الميتافيرس التي من المحتمل ألا تتحقق بشكل كامل إلا في العقد المقبل.
وتتجاوز خسائر ميتا من الميتافيرس حتى الآن، القيمة السوقية لـ Ford، على سبيل المثال، التي تبلغ حالياً 39.8 مليار دولار، وKraft Heinz التي تناهز قيمتها مستويات 40 مليار دولار.
وبلغت إيرادات ميتا مستويات 34.1 مليار دولار في الربع الثالث، بما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 33.5 مليار دولار.

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