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طلاب جازان مؤثرون عالميون

10/31/2023 2:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) قاد شغف طلاب وطالبات جازان بالمشاريع العلمية، وتسلحهم بالعلم والمعرفة، إلى رفع راية التحدي، والاستعداد للمنافسة محليا وعالميا في أولمبياد الإبداع، وقيادة التأثير العالمي، في وقت حول 80 طالبا وطالبة مركز الأمير سلطان الحضاري بجازان إلى مونديال علمي معرفي، أبهرت معه تجاربهم المجتمع التعليمي على مستوى وزارة التعليم وجازان.
تأثير عالمي
أكدت الطالبة جنى حسين معشي، أن حبها للعلوم والمعرفة، ودعم وتشجيع أسرتها لها، أسهمت في رفع مكانتها التعليمية، وجعلها أحد المؤثرات في الدخول في المنافسة علميا، من خلال المشروع العلمي، مشيدة بدور إدارة تعليم جازان في تقديم الدعم لكل المشاركين والمشاركات، وتدريبهم وصقل وتنمية مواهبهم.
115 ورشة
أكد منسق أولمبياد إبداع 24 بتعليم جازان محمد مصري، أن عدد الطالبات المسجلات في إبداع 2024 بلغ 7449 طالبة، وعدد البرامج التدريبية المقدمة لهن 15 برنامجا، وعدد المستفيدات 2870 مستفيدة، مشيرا إلى أن ورش العمل المقدمة لاستكمال المشاريع 115 ورشة، وعدد المستفيدات 350 طالبة، وبلغ عدد البرامج التدريبية لمنسقات الموهوبات برنامجين، وعدد المستفيدات 250 منسقة موهوبات، مضيفا أن عدد الطلاب المسجلين 6262 طالبا، وعدد البرامج المقدمة لهم 13، والمستفيدين 2456 طالبا، وإجمالي ورش العمل المقدمة لاستكمال المشاريع 104 ورشات، والمستفيدين 350 طالبا.

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