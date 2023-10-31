طلاب جازان مؤثرون عالميون

(MENAFN
- Al Watan) قاد شغف طلاب وطالبات جازان بالمشاريع العلمية، وتسلحهم بالعلم والمعرفة، إلى رفع راية التحدي، والاستعداد للمنافسة محليا وعالميا في أولمبياد الإبداع، وقيادة التأثير العالمي، في وقت حول 80 طالبا وطالبة مركز الأمير سلطان الحضاري بجازان إلى مونديال علمي معرفي، أبهرت معه تجاربهم المجتمع التعليمي على مستوى وزارة التعليم وجازان.
تأثير عالمي
أكدت الطالبة جنى حسين معشي، أن حبها للعلوم والمعرفة، ودعم وتشجيع أسرتها لها، أسهمت في رفع مكانتها التعليمية، وجعلها أحد المؤثرات في الدخول في المنافسة علميا، من خلال المشروع العلمي، مشيدة بدور إدارة تعليم جازان في تقديم الدعم لكل المشاركين والمشاركات، وتدريبهم وصقل وتنمية مواهبهم.
115 ورشة
أكد منسق أولمبياد إبداع 24 بتعليم جازان محمد مصري، أن عدد الطالبات المسجلات في إبداع 2024 بلغ 7449 طالبة، وعدد البرامج التدريبية المقدمة لهن 15 برنامجا، وعدد المستفيدات 2870 مستفيدة، مشيرا إلى أن ورش العمل المقدمة لاستكمال المشاريع 115 ورشة، وعدد المستفيدات 350 طالبة، وبلغ عدد البرامج التدريبية لمنسقات الموهوبات برنامجين، وعدد المستفيدات 250 منسقة موهوبات، مضيفا أن عدد الطلاب المسجلين 6262 طالبا، وعدد البرامج المقدمة لهم 13، والمستفيدين 2456 طالبا، وإجمالي ورش العمل المقدمة لاستكمال المشاريع 104 ورشات، والمستفيدين 350 طالبا.
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