فيلم سعودي لأطفال يحصد جائزة دولية

(MENAFN
- Al Watan) حصد فيلم: ((ضمير متصل))، للمخرج السعودي مجتبى الحجي ((18 عامًا))، جائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة، في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في نسخته العاشرة 2023، وأقيم الحفل الختامي للمهرجان في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
المطيرفي والقرين
أبان المخرج، أن الفيلم، قصير مدته لا تتجاوز 5 دقائق، وجرى تصوير في بلدتي المطيرفي والقرين التابعتين للأحساء ((شرق السعودية))، واستغرق تصوير أسبوعًا كاملًا، وتدور أحداثه في ولد يصبح مطاردًا بعدما يشهد على جريمة، وتكون طاقم التمثيل من: زكي الحجي، هاشم الحجي، محمد الحجي، عماد السلطان، حسين الحجي، علي الحجي، مرتضى الجزيري، وأن المشاركة في المهرجان، هو العرض الأول للفيلم، إذ لم يسبق عرضه أو بثه على أي قناة تلفزيونية أو موقع إلكتروني أو أي وسيلة عامة متعارف عليها.
مستوى عال واحترافي
أضاف، أن آلية المشاركة في المهرجان، تعتمد على ((عمر)) المخرج، والحد الأعلى 18 عامًا، مبينًا أنه عند تقديمه للفيلم للجان التحكيم في المهرجان، كان 17 عامًا، لافتًا إلى أن هذه هي المشاركة له الأولى في المهرجان، الذي استمر 5 أيام، وشارك فيه 81 فيلمًا من 37 دولة في العالم، وجرى عرض الفيلم مرتين في سينما المهرجان. يذكر أن المهرجان، هدف إلى نشر التعليم والإبداع في صناعة الأفلام، ونقل مواهب الأطفال والشباب وإبداعاتهم إلى مستوى عالٍ واحترافي عن طريق عرض نتاجهم السينمائي، وتحفيزهم وتدريبهم ليصبحوا صنّاع أفلام في المستقبل وجمعهم بصناع أفلام مبدعين.
صناع المستقبل
قال العضو المؤسس للجمعية المهنية للأفلام في السعودية، محمد البشير: في مراحل صناعة السينما، تتقدم التقنيات، وتعمل على تسهيل الخطوات، وهذه التقنية وصلت إلى الهواتف المحمولة، حتى باتت وسيلة ميسرة جدًا لصناعة الأفلام، وبعض المهرجانات، تجري مسابقات للأفلام السينمائية المصنوعة، بالهواتف المحمولة، ودول الخليج أولت المهرجانات، اهتمامها بالطلاب، كفئة يعتمد عليها مستقبلًا، باعتبار أن الطلاب، هم اللبنة الأولى كصناع المستقبل وصناع السينما، موضحًا أن مهرجان أفلام السعودية، أوجد فئة للتنافس بين صناع الأفلام من الطلاب، وقد صنع حراك في الجامعات والكليات المهتمة، والطلاب المهتمين في تخصصات أخرى.
اشتراطات أفضل فيلم من صنع الأطفال واليافعين:
- يجب ألا تحتوي الأفلام المشاركة على أي مشاهد إباحية، مشاهد عنف قوية، مشاهد رعب حادة أو ألفاظ وسلوكيات تخالف القيم العامة.
- يتعهد مقدم الطلب بأنه يملك كل الحقوق المتعلقة بالفيلم وجميع المواد المتعلقة به.
الفئة العمرية: 6 – 18 عاماً.
الجنسية: جميع الجنسيات.
نوع الفيلم: روائي قصير، رسوم متحركة قصير، وثائقي قصير.
الجائزة: 5 آلاف درهم، يتم منحها لمخرج الفيلم الفائز.
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