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فيلم سعودي لأطفال يحصد جائزة دولية

10/31/2023 2:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) حصد فيلم: ((ضمير متصل))، للمخرج السعودي مجتبى الحجي ((18 عامًا))، جائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة، في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في نسخته العاشرة 2023، وأقيم الحفل الختامي للمهرجان في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
المطيرفي والقرين
أبان المخرج، أن الفيلم، قصير مدته لا تتجاوز 5 دقائق، وجرى تصوير في بلدتي المطيرفي والقرين التابعتين للأحساء ((شرق السعودية))، واستغرق تصوير أسبوعًا كاملًا، وتدور أحداثه في ولد يصبح مطاردًا بعدما يشهد على جريمة، وتكون طاقم التمثيل من: زكي الحجي، هاشم الحجي، محمد الحجي، عماد السلطان، حسين الحجي، علي الحجي، مرتضى الجزيري، وأن المشاركة في المهرجان، هو العرض الأول للفيلم، إذ لم يسبق عرضه أو بثه على أي قناة تلفزيونية أو موقع إلكتروني أو أي وسيلة عامة متعارف عليها.
مستوى عال واحترافي
أضاف، أن آلية المشاركة في المهرجان، تعتمد على ((عمر)) المخرج، والحد الأعلى 18 عامًا، مبينًا أنه عند تقديمه للفيلم للجان التحكيم في المهرجان، كان 17 عامًا، لافتًا إلى أن هذه هي المشاركة له الأولى في المهرجان، الذي استمر 5 أيام، وشارك فيه 81 فيلمًا من 37 دولة في العالم، وجرى عرض الفيلم مرتين في سينما المهرجان. يذكر أن المهرجان، هدف إلى نشر التعليم والإبداع في صناعة الأفلام، ونقل مواهب الأطفال والشباب وإبداعاتهم إلى مستوى عالٍ واحترافي عن طريق عرض نتاجهم السينمائي، وتحفيزهم وتدريبهم ليصبحوا صنّاع أفلام في المستقبل وجمعهم بصناع أفلام مبدعين.
صناع المستقبل
قال العضو المؤسس للجمعية المهنية للأفلام في السعودية، محمد البشير: في مراحل صناعة السينما، تتقدم التقنيات، وتعمل على تسهيل الخطوات، وهذه التقنية وصلت إلى الهواتف المحمولة، حتى باتت وسيلة ميسرة جدًا لصناعة الأفلام، وبعض المهرجانات، تجري مسابقات للأفلام السينمائية المصنوعة، بالهواتف المحمولة، ودول الخليج أولت المهرجانات، اهتمامها بالطلاب، كفئة يعتمد عليها مستقبلًا، باعتبار أن الطلاب، هم اللبنة الأولى كصناع المستقبل وصناع السينما، موضحًا أن مهرجان أفلام السعودية، أوجد فئة للتنافس بين صناع الأفلام من الطلاب، وقد صنع حراك في الجامعات والكليات المهتمة، والطلاب المهتمين في تخصصات أخرى.
اشتراطات أفضل فيلم من صنع الأطفال واليافعين:
- يجب ألا تحتوي الأفلام المشاركة على أي مشاهد إباحية، مشاهد عنف قوية، مشاهد رعب حادة أو ألفاظ وسلوكيات تخالف القيم العامة.
- يتعهد مقدم الطلب بأنه يملك كل الحقوق المتعلقة بالفيلم وجميع المواد المتعلقة به.
الفئة العمرية: 6 – 18 عاماً.
الجنسية: جميع الجنسيات.
نوع الفيلم: روائي قصير، رسوم متحركة قصير، وثائقي قصير.
الجائزة: 5 آلاف درهم، يتم منحها لمخرج الفيلم الفائز.

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