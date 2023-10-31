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سوق الأسهم السودية ينهي آخر جلسات أكتوبر كاسبا أكثر من 150 نقطة

10/31/2023 2:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء آخر جلسات شهر أكتوبر باللون الأخضر كاسبا أكثر من 150 نقطة عند مستوى 10690 نقطة وبتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 143 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وسلامة، والتأمين العربية، وأنابيب، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بوبا العربية، والعربية، وعلم، وأيان، وسلوشنز، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.15% .
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي، وشمس، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودلة الصحية، والأهلي، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 141.08 نقطة ليقفل عند مستوى 22349.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

MENAFN31102023000089011017ID1107347613

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