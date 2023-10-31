سوق الأسهم السودية ينهي آخر جلسات أكتوبر كاسبا أكثر من 150 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء آخر جلسات شهر أكتوبر باللون الأخضر كاسبا أكثر من 150 نقطة عند مستوى 10690 نقطة وبتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 143 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وسلامة، والتأمين العربية، وأنابيب، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بوبا العربية، والعربية، وعلم، وأيان، وسلوشنز، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.15% .
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي، وشمس، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودلة الصحية، والأهلي، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 141.08 نقطة ليقفل عند مستوى 22349.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
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