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تحت إدارة إيلون ماسك.. منصة X تفقد 25 مليار دولار من قيمتها السوقية

10/31/2023 2:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أخبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك موظفي منصة إكس (تويتر سابقا) أن قيمة منصة التواصل الاجتماعي انخفضت إلى 19 مليار دولار أمريكي، مما يمثل تراجعاً كبيراً من 44 مليار دولار دفعها مقابل الاستحواذ على الشركة، العام الماضي، بحسب صحيفة ((التليغراف)).
وظهر الرقم الجديد في مذكرة داخلية وضعت خططاً لمنح الموظفين أسهماً في الشركة بسعر 45 دولاراً للسهم الواحد، كما ذكرت مجلة ((فورتشن)) لأول مرة.
هذا الرقم يعد أقل بكثير من صفقة السهم البالغة 54.20 دولار التي وافق عليها ماسك في أكتوبر 2022، ويأتي بعد 12 شهراً مضطرباً لـ((تويتر))، التي تم تغيير علامتها التجارية إلى ((إكس)).
ومنذ الاستحواذ على المنصة، قام ماسك بحملة قوية لزيادة الإيرادات بعد الانخفاض الحاد في مبيعات الإعلانات.
وتهدف صفقته إلى تعزيز حرية التعبير على الموقع، حيث ألغى ماسك الحظر المفروض على آلاف الحسابات بسبب انتهاك قواعد الشبكة الاجتماعية.
ومع ذلك، أدت المخاوف من ارتفاع خطاب الكراهية إلى تخلي المعلنين عن ((تويتر)) بأعداد كبيرة.
وقال ماسك في يوليو الماضي، إن ((تويتر)) ستحقق إيرادات بنحو 3 مليارات دولار لهذا العام، بانخفاض من نحو 4.4 مليار دولار في عام 2022.
ومنذ الاستحواذ عليها، قام ماسك بإلغاء آلاف الوظائف في محاولة لخفض التكاليف، مع تقديم رسوم جديدة أيضاً.
وبدأت منصة ((تويتر))، الشهر الماضي، تجربة رسوم اشتراك سنوية قدرها دولار واحد للمستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين. يجب أن تدفع الحسابات الجديدة الرسوم حتى تتمكن من استخدام ميزات مثل التغريد والرد على الرسائل والإعجاب بالمشاركات.
وعلى الرغم من أن ((إكس)) قالت إن الهدف من التجربة هو اتخاذ إجراء لمكافحة البريد العشوائي، فإن ذلك أثار مخاوف من إمكانية نشر الرسوم على نطاق واسع. وكان تطبيق ((تويتر)) مجانياً منذ إطلاقه في عام 2006.
وخضع موقع ((تويتر)) - ((إكس)) حالياً - الشهر الماضي، للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن نشر محتوى عنيف ومعلومات مضللة تتعلق بالحرب بين إسرائيل و((حماس)). تم تسمية المنصة جنباً إلى جنب مع ((تيك توك)) و((فيسبوك)) لفشلها في معالجة انتشار المعلومات المضللة وغيرها من المواد الضارة.

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