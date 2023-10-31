Tuesday, 31 October 2023 10:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق معرض ريستاتكس الشرقية العقاري 2023 أكبر حدث عقاري في المملكة

10/31/2023 2:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، افتتح الدكتور خالد بن محمد البتال، وكيل امارة المنطقة الشرقية، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله محمد البدير، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، فعاليات معرض "ريستاتكس الشرقية العقاري 2023" الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة رامتان للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2023م، في شركة معارض الظهران الدولية (الظهران اكسبو).
وتحظى النسخة الجديدة من معرض "ريستاتكس الشرقية العقاري 2023" بمشاركة واسعة لكبرى شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان، ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والهيئات والجهات الحكومية ذات العلاقة، ونخبة من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية والصحفية، وكُبرى الوسائل الإعلامية، التي تُغطي فعاليات المعرض بشكل موسع انطلاقًا من أهمية القطاع العقاري الذي يُعتبر أحد أهم روافد الاقتصاد السعودي.
وبعد حفل الافتتاح، قام الدكتور البتال، والمهندس البدير والأستاذ الرزيزاء، بجولة في المعرض، تضمنت زيارة أجنحة الشركات المُشاركة، حيث اطلعوا على أحدث المشاريع العقارية في المنطقة الشرقية والمملكة، التي يتم تنفيذها بأعلى معايير الجودة، وبتصاميم معمارية فريدة تُلبي تطلعات الأسر السعودية، وتُساهم في تعزيز جودة الحياة. كما اطلعوا على العروض التمويلية المميزة التي توفرها البنوك السعودية لتمكين المواطنين السعوديين من تملك المسكن بكل يُسر وسهولة، للمُساهمة برفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بحلول عام 2030 ضمن برنامج الإسكان تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.
ويهدف المعرض إلى إبراز دور القطاع العقاري المؤثر في تنوع مصادر الاستثمار كأحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، وتسليط الضوء على تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي في المشاريع السكنية والتجارية، وما أبتكره السوق من تصاميم ومساحات ومميزات وبرامج تمويل المساكن وعمليات البيع للعملاء.

MENAFN31102023000089011017ID1107347611

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث