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سدافكو تُبرم شراكة مع الكسيح للتوسع في مجال حلول الطهي

10/31/2023 2:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أبرمت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، الشركة السعودية الرائدة في تصنيع المواد الغذائية وبيعها وتوزيعها في المملكة وخارجها، شراكة مع شركة "الكسيح" الأردنية الرائدة في مجال صناعة الأطعمة و حلول الطهي من خلال العلامة التجارية "السعودية من مزيت". تهدف الشراكة إلى توسع "سدافكو" في مجال الطهي وتعزيز ريادتها في فئات الأطعمة إضافة إلى حصتها الريادية اليوم في فئة معجون الطماطم، وذلك بالإقبال على تبنّي توجهات محلية جديدة ومثيرة للاهتمام في قطاع الأغذية المزدهر في المملكة.

ومن المنتظر في إطار الشراكة الجديدة أن تقدم سدافكو، والتي تُعد اسمًا قويًا في مجال الحليب طويل الأجل ومعجون الطماطم والآيس كريم، مجموعة لذيذة من الصلصات ومكونات إعداد الطعام بجانب أطباق التغميس الشهيرة في أنحاء العالم العربي وذلك بلمسة سعودية متميزة. وسوف تقدم علامة "السعودية من مزيت"، اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، تشكيلة الحمص الكلاسيكي والحمص الحار والبابا غنوج والطحينة، علاوة على خلطة "الكشنة" المبتكرة الجديدة التي تسهّل إعداد وجبات الطعام وتسهّل تجربة الطهو لتجعلها ألذ وأطيب. ومن المقرر طرح هذه التشكيلة من المنتجات في أكثر من 20,000 منفذ بيع بالتجزئة بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وجميع هذه المنتجات نباتية 100%، وخالية من الغلوتين والمواد الحافظة.
وبهذه المناسبة، قال باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو، "إن الشراكة الاستراتيجية مع الكسيح تكتب بداية فصل جديد للشركة بالتوسع في مجال الطهي، تستجيب فيها لطلب المستهلكين المتزايد في المملكة العربية السعودية على الأطعمة الصحية عالية الجودة"، مشيرًا إلى سرعة نمط الحياة الذي يعيشه المستهلكون اليوم، والذي يعيقعم في بعض الأحيان عن إيجاد الوقت الكافي لإعداد الطعام. وأضاف: "لا يرغب المستهلكون مع ذلك في الاستغناء عن الأطعمة الكلاسيكية التي نشأوا عليها، ولا يقبلون بالتنازل عن الجودة العالية، وباعتبارنا الشركة الأولى لصناعة الأغذية في المملكة، فإننا ملتزمون في سدافكو بتزويد عملائنا بأوسع تشكيلة من الخيارات الغذائية الصحية عالية الجودة التي تمنحهم مذاقًا منزليًا لذيذًا وتلبي احتياجات أنماط حياتهم المزدحمة".
وحقق قطاع حلول الطهي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، ساهم فيه تأثُر الأطفال والشباب والذين يشكلون حوالي 67% من سكان المملكة (وفقًا للهيئة العامة للإحصاء) بتوجهات الاستهلاك العالمية، ما يزيد من الأقبال على الأطعمة المغلفة ويعزز نمو سوق حلول الطهي في السعودية. ومن المتوقع أن ينمو حجم السوق في المملكة من 20.21 مليون دولار في عام 2023 إلى 26.32 مليون دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.43% خلال هذه المدة.
وأكد ستيلهارت أن "شراكتنا مع الكسيح لتصنيع الأطعمة تعكس رؤيتنا البعيدة التي تستهدف أن نصبح شركة رائدة في مجال الطهي تصنع التميّز والتنوع الغذائي في المملكة، وتتيح مزيدًا من خيارات العافية أمام المستهلكين".

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