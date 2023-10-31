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التخصصي يحتفي بنجاح علاج 100 مريض بسرطان الدم اللمفاوي

10/31/2023 2:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة جديدة تمنح مرضى السرطان بريق أمل وطوق نجاة، احتفى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، بنجاحه في علاج مريض السرطان الدم اللمفاوي رقم 100، باستخدام تقنية الخلايا التائية، وذلك ضمن رؤيته الهادفة إلى أن يكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية.

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