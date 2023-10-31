التخصصي يحتفي بنجاح علاج 100 مريض بسرطان الدم اللمفاوي
التاريخ
10/31/2023 2:17:55 PM
(MENAFN
- Al Watan) في خطوة جديدة تمنح مرضى السرطان بريق أمل وطوق نجاة، احتفى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، بنجاحه في علاج مريض السرطان الدم اللمفاوي رقم 100، باستخدام تقنية الخلايا التائية، وذلك ضمن رؤيته الهادفة إلى أن يكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية.
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