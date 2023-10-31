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اكتمال أعمال تثبيت آخر هلال في مآذن المسجد الحرام

10/31/2023 2:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) استكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي , أعمال تثبيت هلال مئذنة منارة باب الفتح في المسجد الحرام، وهو الهلال الثالث عشر والأخير الذي يُركب على مآذن المسجد الحرام.
ويبلغ ارتفاع الهلال -الذي صنع هيكله الداخلي من هيكل حديدي يهدف إلى الحفاظ على متانته- قرابة 9 أمتار، مع قاعدة عرضها متران، وهو من مادة الكربون فايبر المتميزة بتحملها العالي، وقد طُلي بلون ذهبي لإعطائه مظهرًا جميلًا.

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