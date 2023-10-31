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النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان توقعان مذكرة تعاون

10/31/2023 2:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع النائب العام سعود المعجب ورئيس هيئة حقوق الإنسان هلا التويجري في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض اليوم, مذكرة تعاون بين الجهتين.
وتهدف المذكرة إلى بناء علاقة تكاملية مؤسسية بين الطرفين، بما ينسجم مع دور كل منهما؛ للنهوض في ترسيخ حقوق الإنسان وحمايتها، ودعم الأنشطة التي تعمق ذلك وتعززه، ووضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان وضمانات تلك الحقوق، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وصولاً إلى وجود شراكة مستدامة وفاعلة، لتحقيق المصلحة الوطنية على المستوى المحلي والدولي.
وتسعى المذكرة إلى تحقيق أعلى قدر من التكامل والتعاون بين النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان من خلال عدد من الأوجه ضمن اختصاص الجانبين في مجالات عدة منها التشريع والأنظمة وإعداد الدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان، ودراسة الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمجال حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، وإبراز دور المملكة في حماية حقوق الإنسان من النواحي التشريعية والقضائية والتطبيقية، وتعزيز سبل تنمية الوعي بحقوق الإنسان وتطوير قواعد البيانات والمعلومات والإحصاءات والاستفادة منها، تلبية لأهداف وطموحات رؤية المملكة 2030.

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