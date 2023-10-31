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الانتهاء من الصيانة على طريق أبو حدرية بطول 60 كلم

10/31/2023 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن اكتمال أعمال الصيانة على طريق أبو حدرية في الجزء الواقع من تقاطع النعيرية إلى جسر الساجي وذلك بنسبة 100%، حيث تم العمل على صيانة هذه المنطقة بطول 60 كم، وذلك عبر 6 مراحل تم تنفيذها بأعلى معايير السلامة والجودة.
وتم تنفيذ حزمة من الأعمال من أعمال الكشط والسفلتة بأكثر من 54 كم، بالاضافة لتركيب أكثر من 9000 علامة من العلامات الأرضية، مع تنفيذ أعمال الدهانات بأكثر من 26 ألف متر مربع. الجدير بالذكر أن هذه الأعمال تسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة، والتي تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً مع خفض الوفيات لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.

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