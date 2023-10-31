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أستراليا تزيد حظوظ المملكة في مونديال 2034

10/31/2023 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) قرّر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عدم التقدّم بطلب استضافة مونديال 2034، مما يعزّز حظوظ المملكة في استضافة الحدث الكبير.
وبعد تعبير رئيسه التنفيذي جيمس جونسون في أغسطس الماضي عن الاهتمام بالاستضافة، لم يقدّم الاتحاد الأسترالي ترشيحه قبل الموعد النهائي أمس، بعد الدعم الكبير من قِبل الاتحاد الآسيوي لملف المملكة.
وقال الاتحاد الأسترالي في بيان: ((لقد بحثنا إمكان تقديم ترشيح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في نسخة 2034)).
وقد دعا الاتحاد الدولي للعبة ((فيفا)) دول آسيا وأوقيانوسيا إلى التقدم بترشيح للحصول على حقوق استضافة كأس العالم وفقا لمبدأ المداورة، بعد اختيار الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030.

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