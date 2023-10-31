أستراليا تزيد حظوظ المملكة في مونديال 2034

(MENAFN
- Al Watan) قرّر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عدم التقدّم بطلب استضافة مونديال 2034، مما يعزّز حظوظ المملكة في استضافة الحدث الكبير.
وبعد تعبير رئيسه التنفيذي جيمس جونسون في أغسطس الماضي عن الاهتمام بالاستضافة، لم يقدّم الاتحاد الأسترالي ترشيحه قبل الموعد النهائي أمس، بعد الدعم الكبير من قِبل الاتحاد الآسيوي لملف المملكة.
وقال الاتحاد الأسترالي في بيان: ((لقد بحثنا إمكان تقديم ترشيح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في نسخة 2034)).
وقد دعا الاتحاد الدولي للعبة ((فيفا)) دول آسيا وأوقيانوسيا إلى التقدم بترشيح للحصول على حقوق استضافة كأس العالم وفقا لمبدأ المداورة، بعد اختيار الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030.
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