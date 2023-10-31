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311 موهبة قدمتهم مراكز التدريب للأندية

10/31/2023 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت مراكز التدريب الإقليمية قفزات ملموسة خلال الموسم الرياضي الماضي، إذ أسهمت في انتقال 311 موهبة من منسوبيها إلى الأندية، تمهيدًا لبدء مسيرتهم الكروية.
وتعد مراكز التدريب الإقليمية أحد أهم مبادرات إدارة البراعم والاكاديميات ومراكز التدريب في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب، ضمن إستراتيجية الاتحاد السعودي لتطوير أكثر من 4 آلاف لاعب بحلول 2025.
وشهد الموسم الماضي في مراكز التدريب الإقليمية مشاركة 3556 لاعبًا تم قبول 1055 منهم، قبل أن يتمكن 311 لاعبًا من تخطي كل الاختبارات، لتنتقل هذه المواهب من مراكز التدريب إلى الأندية.
وأقيمت فعاليات مراكز التدريب الإقليمية في 17 مدينة عبر 28 مركزًا تدريبيًا، وجاءت مراكز: مكة وتبوك وينبع والقصيم والعلا في صدارة المراكز التي قدمت أكبر عددٍ من اللاعبين للأندية.
ويشرف على المراكز مدربون وطنيون متخصصون يعملون على تطوير واكتشاف المواهب، ضمن برامج الاتحاد لتطوير المواهب، التي تأتى ضمن إستراتيجية تحول كرة القدم التي أطلقت في 2021.
- 3556 لاعبا شاركوا في الاختبارات
- 1055 لاعبا اجتازوا الاختبارات المبدئية
- 311 لاعبا اجتازوا كل الاختبارات لينتقلوا للأندية
- 17 مدينة ضمت مراكز التدريب الإقليمية
- 28 مركزا تدريبيا توزعت في مختلف المناطق

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