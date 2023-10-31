ريمونتادا شبابية
التاريخ
10/31/2023 2:17:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) قلب الشباب الطاولة في وجه مضيفه الفتح، وأقصاه من ثمن نهائي كأس خادم الشريفين، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف نظيف في الحصة الأولى من المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، لحساب دور الـ8 للبطولة الغالية، ليخرج منتصرا 2/ 1، بعد أن تمددت المباراة إلى شوطين إضافيين، سجل لليث يانيك كاراسكو ((59، 115))، وللنموذجي كريستيان تيلو ((24)).
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