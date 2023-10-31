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ريمونتادا شبابية

10/31/2023 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) قلب الشباب الطاولة في وجه مضيفه الفتح، وأقصاه من ثمن نهائي كأس خادم الشريفين، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف نظيف في الحصة الأولى من المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، لحساب دور الـ8 للبطولة الغالية، ليخرج منتصرا 2/ 1، بعد أن تمددت المباراة إلى شوطين إضافيين، سجل لليث يانيك كاراسكو ((59، 115))، وللنموذجي كريستيان تيلو ((24)).

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