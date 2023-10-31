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الصحة العالمية: انهيار النظام الصحي في السودان

10/31/2023 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر مسؤول منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتور نعمة سعيد عابد من أن النظام الصحي في السودان قد وصل إلى نقطة الانهيار مع انخفاض القدرات في مواجهة الاحتياجات المتزايدة بسبب تفشي الأمراض وسوء التغذية وارتفاع حالات الأمراض غير المعدية غير المعالجة (مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والأمراض المزمنة والفشل الكلوي) وأشار عابد إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية لايزال محدودا بسبب انعدام الأمن والنزوح ونقص الأدوية والامدادات الطبية مما يعرض ملايين السودانيين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة لأسباب يمكن الوقاية منها وعلاجها.
وقال مسؤول منظمة الصحة بالسودان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف إن ما يصل إلى 70-80% من المرافق الصحية لا تعمل في بؤر النزاع الساخنة وفى المناطق التي لم تتأثر بشكل مباشر بالنزاع فان المرافق الصحية تكتظ بالمرضى في الوقت الذى لم يحصل العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يشكلون العمود الفقري للنظام الصحي في السودان على رواتبهم منذ ما يقرب من سبعة أشهر.
ولفت ممثل منظمة الصحة إلى أن المنظمة تحققت حتى اليوم من 60 هجوما على مرافق الرعاية الصحية منذ بداية الصراع مما أدى الى مقتل 34 شخصا وإصابة 38 آخرين مما أثر بشكل أكبر على توافر الرعاية الصحية وأشار إلى أن الصراع والنزوح الجماعي الذى أعقبه أدى إلى دفع السكان الى حالة من سوء التغذية واسعة النطاق حيث أصبحت حياة الأطفال على المحك.
وقال عابد إنه تم الإعلان عن تفشي وباء الكوليرا في ثلاث ولايات في جميع أنحاء السودان وهى القضارف والخرطوم وجنوب كردفان كما تم الإبلاغ عن حالات مشتبه بها فى ولايتى الجزيرة وكسل وحذر من أن التفشي يتوسع بسرعة بسبب الظروف المواتية المتمثلة في سوء المياه والصرف الصحي والنظافة والنزوح وضعف الخدمات الصحية ونوه مسؤول الصحة العالمية الى انه تم الابلاغ عن ما مجموعه 1962 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا حتى الأسبوع الماضي منها 30 حالة مؤكدة مختبريا و72 حالة وفاة مرتبطة بها حتى 27 أكتوبر 2023 وحذر من أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 3.1 مليون شخص معرضون لخطر الاصابة بالكوليرا حتى نهاية ديسمبر 2023.
وأضاف مسؤول المنظمة الدولية أنه ووفقا لأحدث التقديرات فان حوالى 20.3 مليون شخص أو 40% من السكان يواجهون الجوع بينما 6.3 مليون على بعد خطوة واحدة من الجوع وأشار إلى أن ما يصل إلى 4.6 مليون طفل وحوامل وأمهات مرضعات يعانون من سوء التغذية كما يعاني 3.4 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد ويعانى 700 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم.

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