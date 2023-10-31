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الأردن تُسَيّر 6 شاحنات من الأدوية والاحتياجات الطبية إلى الضفة الغربية وغزة

10/31/2023 2:17:53 PM
(MENAFN- Al Watan) سيَّرت الحكومة الأردنية اليوم 6 شاحنات من الأدوية والمعدات والاحتياجات الطبية والدوائية إلى الضفة الغربية وغزة.
وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري في مؤتمر صحفي، أن هذه المساعدات الطبية تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية ومضادات حيوية ومستهلكات طبية تستخدم في العمليات والإسعافات الطارئة، لافتًا النظر إلى حجم الكارثة الطبية التي تشهدها الضفة الغربية وغزة بكل المقاييس الطبية.
وأشار إلى الاتصال مع وزير الصحة الفلسطيني بخصوص ترتيب إيصال المساعدات الطبية، حيث حُددت الأدوية والمستلزمات الطبية المرسلة بعد استلام قوائم احتياجات الضفة الغربية، موضحًا أن هناك مساعدات في طريقها لغزة. وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني الدكتور مهند المبيضين، أن هناك مسارًا موازيًا أيضًا بدخول المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، إذ أُرسلت طائرتا مساعدات أردنيتان إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، لدخولها إلى القطاع عبر معبر رفح.
ولفت الانتباه إلى أن الحكومة الأردنية خصصت مبلغ 3 ملايين دينار، لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بدورها في تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة.

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