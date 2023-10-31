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اليونيسيف: غزة أصبحت مقبرة لآلاف الأطفال

10/31/2023 2:17:53 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت منظمة اليونيسيف اليوم إلى الوقف الفوري لقتل الأطفال في غزة، حيث بلغ عدد من قتلوا خلال العمليات العدائية الجارية 3450 طفلًا، وهي أعداد مروعة.
وأكد المتحدث باسم منظمة اليونيسيف جيمس إيلدر في مؤتمر صحفي في جنيف، أن غزة أصبحت مقبرة لآلاف الأطفال، داعيًا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار غير المسبوق لأسباب إنسانية، وتدفق المساعدات وإطلاق سراح الأطفال المختطفين.
وأشار إلى مخاوف المنظمة بشأن قتل الأطفال، والعدد يرتفع بشكل ملحوظ كل يوم، موضحًا أن الأطفال في غزة لا يتعرضون فقط للقتل بالقنابل وقذائف الهاون، بل يعانون أيضًا من شح المياه، وتشكل وفيات الرضع بسبب الجفاف تهديدًا متزايدًا، ويعانون من الصدمات النفسية التي ستستمر حتى بعد توقف القتال.
وقال إيلدر: إنه إذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار ووصول المياه النظيفة والدواء، فسنتجه نحو فظائع أكبر تصيب الأطفال الأبرياء.

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