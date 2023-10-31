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ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية

10/31/2023 2:17:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة قتلى الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 123 شخصا.
وقالت وزارة الصحة في بيان لها إن الطفل محمد عبد القادر خراز، البالغ من العمر 14 عاما، توفي متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية زواتا بقضاء نابلس.
من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع 9 إصابات بالرصاص بينها حالتان خطيرتان خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في طوباس شمالي الضفة.
وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات واقتحامات مستمرة في مدن الضفة الغربية، تزامنا مع هجوم إسرائيلي واسع ودموي على قطاع غزة، أودى بحياة أكثر من 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 315 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

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