النمور تفترس الفهود
التاريخ
10/31/2023 2:17:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) عبر الاتحاد محطة مضيفه الفيحاء، حاجزا مقعده في ربع نهائي خادم الحرمين الشريفين، بعد تفوقه عليه 3/صفر في المباراة التي شهدها ملعب إستاد الملك فهد الدولي، لحساب دور الـ16 للبطولة الغالية.
سجل للعميد عبدالرزاق حمدالله ((5، و87))، وكريم بنزيما ((90+4)).
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