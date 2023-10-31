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عبور صعب

10/31/2023 2:17:53 PM
(MENAFN- Al Watan) عانى النصر كثيرًا، واحتاج لشوطين إضافيين ليعبر محطة ضيفه الاتفاق، ويحجز مقعده في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتغلب على ضيفه 1 /صفر في المواجهة التي شهدها ملعب الأول بارك، لحساب دور الـ16 للبطولة الأغلى، عقب تعادل الفريقين سلبيًا في الوقت الأصلي، سجل للعالمي ساديو ماني ((107))، وشهد اللقاء إشار البطاقة الحمراء مرتين، الأولى للاعب النصر البرازيلي إندرسون تاليسكا، والثانية للاعب الاتفاق علي هزازي.

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