عبور صعب
التاريخ
10/31/2023 2:17:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) عانى النصر كثيرًا، واحتاج لشوطين إضافيين ليعبر محطة ضيفه الاتفاق، ويحجز مقعده في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتغلب على ضيفه 1 /صفر في المواجهة التي شهدها ملعب الأول بارك، لحساب دور الـ16 للبطولة الأغلى، عقب تعادل الفريقين سلبيًا في الوقت الأصلي، سجل للعالمي ساديو ماني ((107))، وشهد اللقاء إشار البطاقة الحمراء مرتين، الأولى للاعب النصر البرازيلي إندرسون تاليسكا، والثانية للاعب الاتفاق علي هزازي.
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