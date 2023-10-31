المنافسة تحرك دعاوى جزائية ضد منشأتين في قطاع الدواجن والبيض

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- Al Watan) استعراض مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة المجلس في اجتماع الـ 84 نتائج الدراسة والتحقيق مع ثلاث منشآت عاملة في قطاع الدواجن والبيض، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية بحق منشأتين لاتفاقهما على تثبيت أسعار المنتجات، كما قرر المجلس الموافقة على دراسة طلب تسوية مقدم من إحدى المنشآت، مع استمرار التحقيقات في القطاع.
ووافق المجلس على تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع البيع بالجملة، والأدوات المكتبية لعدم استكمالها متطلبات التسوية بعد انتهاء المدد النظامية
واطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 13/01/1445هـ وحتى 15/03/1445هـ.، ونتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، وكذلك أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، فيما وافق المجلس على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للهيئة.
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