Tuesday, 31 October 2023 10:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنافسة تحرك دعاوى جزائية ضد منشأتين في قطاع الدواجن والبيض

10/31/2023 2:17:53 PM
(MENAFN- Al Watan) استعراض مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة المجلس في اجتماع الـ 84 نتائج الدراسة والتحقيق مع ثلاث منشآت عاملة في قطاع الدواجن والبيض، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية بحق منشأتين لاتفاقهما على تثبيت أسعار المنتجات، كما قرر المجلس الموافقة على دراسة طلب تسوية مقدم من إحدى المنشآت، مع استمرار التحقيقات في القطاع.
ووافق المجلس على تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع البيع بالجملة، والأدوات المكتبية لعدم استكمالها متطلبات التسوية بعد انتهاء المدد النظامية
واطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 13/01/1445هـ وحتى 15/03/1445هـ.، ونتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، وكذلك أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، فيما وافق المجلس على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للهيئة.

MENAFN31102023000089011017ID1107347595

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث