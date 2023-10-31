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انخفاض ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى فى 5 أشهر

10/31/2023 2:17:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر خلال أكتوبر، وسط مخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وقال مجلس المؤتمرات الثلاثاء، إن المؤشر الذي تتم متابعته عن كثب انخفض إلى 102.6 نقطة هذا الشهر من القراءة المنقحة البالغة 104.3 نقطة في سبتمبر، مقارنة بتوقعات رجحت بلوغ المؤشر 100 نقطة.

وانخفض المؤشر الفرعي الذي يعبر عن معنويات المستهلكين تجاه الاقتصاد في الوقت الحالي إلى 143.1 نقطة من 146.2 نقطة في الشهر السابق، كما انخفض مؤشر الثقة لستة أشهر مقبلة إلى 75.6 نقطة من 76.4 نقطة.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، كان مؤشر التوقعات المستقبلية دون مستوى 80 نقطة والذي غالبًا ما يشير إلى الركود في المستقبل القريب.

أرقام

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