انخفاض ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى فى 5 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر خلال أكتوبر، وسط مخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وقال مجلس المؤتمرات الثلاثاء، إن المؤشر الذي تتم متابعته عن كثب انخفض إلى 102.6 نقطة هذا الشهر من القراءة المنقحة البالغة 104.3 نقطة في سبتمبر، مقارنة بتوقعات رجحت بلوغ المؤشر 100 نقطة.
وانخفض المؤشر الفرعي الذي يعبر عن معنويات المستهلكين تجاه الاقتصاد في الوقت الحالي إلى 143.1 نقطة من 146.2 نقطة في الشهر السابق، كما انخفض مؤشر الثقة لستة أشهر مقبلة إلى 75.6 نقطة من 76.4 نقطة.
وعلى مدى الشهرين الماضيين، كان مؤشر التوقعات المستقبلية دون مستوى 80 نقطة والذي غالبًا ما يشير إلى الركود في المستقبل القريب.
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