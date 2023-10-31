وزير النقل: 8 مليارات جنيه إيرادات السكة الحديد سنوياً لا تغطى تكاليف التشغيل

(MENAFN
- Al-Borsa News) افتتاح رئاسى لمحطة بشتيل للقطارات بنهاية العام الجارى بتكلفة 3.5 مليار جنيه
قدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إيرادات هيئة السكك الحديدية بنحو 8 مليارات جنيه سنوياً، منها 4 مليارات جنيه للأجور، بما لا تحقق أرباحاً للهيئة على حد وصفه.
أضاف أن الإيرادات سجلت أمس الاثنين 20 مليون جنيه، مؤكداً أن هذه الإيرادات لا تغطى مصاريف التشغيل، وننتظر دخول جميع القطاعات والمشروعات الجديدة الخدمة لنتمكن من تغطية مصاريف التشغيل وتحقيق أرباح.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تسعى لتطوير الوحدات المتحركة بهدف رفع طاقة نقل الركاب إلى 1.5 مليون راكب بحلول عام 2024 لتصل إلى 2 مليون راكب فى عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من حوالى 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلى 13 مليون طن عام 2030.
لفت الوزير إلى أن محطة بشتيل للقطارات المركزية لصعيد مصر جاهزة للافتتاح الرسمى المقرر بنهاية العام الجارى بتكلفة 3.5 مليار جنيه.
أضاف أن المحطة تعمل حالياً، ولكن دون تفعيل صالة التذاكر أو التشغيل الفعلى، وأن قطارات السكك الحديدية تمر كما هى على شريط سكة حديد بشتيل دون التوقف الرسمى بالمحطة.
وأوضح أن الوزارة تعتزم إنشاء جامعة شاملة متخصصة فى النقل بالتعاون مع البنك الدولى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، واتحاد الجامعات المصرية للبدء فى إنشاء الجامعة خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن جامعة النقل المزمع إنشاؤها تشمل كليات متخصصة فى هندسة النقل وكليات فى تصنيع الباخرات والمعدات الهندسية والعربات وغيرها، فضلاً عن إنشاء كلية تكنولوجية حديثة ومتطورة فى مجال صناعة النقل والمواصلات.
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