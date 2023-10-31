وزير النقل: 8 مليارات جنيه إيرادات السكة الحديد سنوياً لا تغطى تكاليف التشغيل

قدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إيرادات هيئة السكك الحديدية بنحو 8 مليارات جنيه سنوياً، منها 4 مليارات جنيه للأجور، بما لا تحقق أرباحاً للهيئة على حد وصفه.

أضاف أن الإيرادات سجلت أمس الاثنين 20 مليون جنيه، مؤكداً أن هذه الإيرادات لا تغطى مصاريف التشغيل، وننتظر دخول جميع القطاعات والمشروعات الجديدة الخدمة لنتمكن من تغطية مصاريف التشغيل وتحقيق أرباح.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تسعى لتطوير الوحدات المتحركة بهدف رفع طاقة نقل الركاب إلى 1.5 مليون راكب بحلول عام 2024 لتصل إلى 2 مليون راكب فى عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من حوالى 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلى 13 مليون طن عام 2030.

لفت الوزير إلى أن محطة بشتيل للقطارات المركزية لصعيد مصر جاهزة للافتتاح الرسمى المقرر بنهاية العام الجارى بتكلفة 3.5 مليار جنيه.

أضاف أن المحطة تعمل حالياً، ولكن دون تفعيل صالة التذاكر أو التشغيل الفعلى، وأن قطارات السكك الحديدية تمر كما هى على شريط سكة حديد بشتيل دون التوقف الرسمى بالمحطة.

وأوضح أن الوزارة تعتزم إنشاء جامعة شاملة متخصصة فى النقل بالتعاون مع البنك الدولى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، واتحاد الجامعات المصرية للبدء فى إنشاء الجامعة خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن جامعة النقل المزمع إنشاؤها تشمل كليات متخصصة فى هندسة النقل وكليات فى تصنيع الباخرات والمعدات الهندسية والعربات وغيرها، فضلاً عن إنشاء كلية تكنولوجية حديثة ومتطورة فى مجال صناعة النقل والمواصلات.