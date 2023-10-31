عقد منتدى الأعمال المصرى القطرى خلال أسبوعين

MENAFN - Al-Borsa News) يبحث وزير التجارة والصناعة المصرى مع نظيره القطرى تعزيز التعاون التجارى المشترك بين البلدين، منتصف الشهر الجارى.

ويأتى ذلك على هامش المنتدى الاقتصادى الاستثمارى المصرى القطرى الذى يعقد فى 14 نوفمبر 2023 بحضور كبريات الشركات القطرية فى عدة قطاعات، بالإضافة إلى ممثلى مجتمع المال والأعمال من كلا البلدين.

ومن المزمع أن يتم تنظيم لقاءات ثنائية على هامش المنتدى بين رجال الأعمال المصريين والقطريين فى القطاع العقارى، والسياحى، والصناعى، والزراعى، والتجارى.

ووفقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل التبادل التجارى بين مصر وقطر ارتفاعاً بنسبة 76.2%، ليصل إلى 80.1 مليون دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022، مقابل 45.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية لقطر 19.7 مليون دولار خلال الـ11 شهراً الأولى، مقابل 3.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 458.3%، فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 60.4 مليون دولار، مقابل 42 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية فى مصر 518.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021 ـ 2022، مقابل 507.9 مليون دولار خلال العام المالى 2020 ـ2021 بنسبة ارتفاع 2%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.5 مليار دولار خلال العام المالى 2020 ـ 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالى 2019 ـ 2020.

بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين فى مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالى 2020 ـ2021 مقابل 2.8 مليون دولار خلال العام المالى 2019 ـ 2020.