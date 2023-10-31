عقد منتدى الأعمال المصرى القطرى خلال أسبوعين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يبحث وزير التجارة والصناعة المصرى مع نظيره القطرى تعزيز التعاون التجارى المشترك بين البلدين، منتصف الشهر الجارى.
ويأتى ذلك على هامش المنتدى الاقتصادى الاستثمارى المصرى القطرى الذى يعقد فى 14 نوفمبر 2023 بحضور كبريات الشركات القطرية فى عدة قطاعات، بالإضافة إلى ممثلى مجتمع المال والأعمال من كلا البلدين.
ومن المزمع أن يتم تنظيم لقاءات ثنائية على هامش المنتدى بين رجال الأعمال المصريين والقطريين فى القطاع العقارى، والسياحى، والصناعى، والزراعى، والتجارى.
ووفقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل التبادل التجارى بين مصر وقطر ارتفاعاً بنسبة 76.2%، ليصل إلى 80.1 مليون دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022، مقابل 45.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية لقطر 19.7 مليون دولار خلال الـ11 شهراً الأولى، مقابل 3.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 458.3%، فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 60.4 مليون دولار، مقابل 42 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية فى مصر 518.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021 ـ 2022، مقابل 507.9 مليون دولار خلال العام المالى 2020 ـ2021 بنسبة ارتفاع 2%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.5 مليار دولار خلال العام المالى 2020 ـ 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالى 2019 ـ 2020.
بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين فى مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالى 2020 ـ2021 مقابل 2.8 مليون دولار خلال العام المالى 2019 ـ 2020.
MENAFN31102023000202011048ID1107347591
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.