توقيع عقود تصنيع 500 عربة سكة حديد مع جانز مافاج المجرية الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم وزارة النقل بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية“نيرك” توقيع عقود تصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد مع شركة“جانز مافاج” المجرية الأسبوع المقبل ضمن فعاليات مؤتمر النقل الذكى المقرر عقده بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لـ”البورصة”، إن التكلفة التقديرية للعقد تقدر بنحو 500 مليون دولار، لتنفيذ 500 عربة مخطط تصنيعها محليا بالتعاون مع شركة” نيرك” ضمن خطط توطين صناعات وسائل النقل المختلفة.
وأوضحت المصادر أن وزارة النقل وافقت واستقرت على العرض الفنى والمالى المقدم من شركة جانز مافاج المجرية لتصنيع الصفقة بتكنولوجيا تالجو العالمية، وذلك بعد المنافسة مع عروض من عدة شركات أجنبية“صينية، إسبانية، وإيطالية، وكورية”.
وأشارت المصادر إلى أن البروتوكول الموقع بين وزارة النقل ومصنع نيرك يتضمن تصنيع ألف عربة على مرحلتين، المرحلة الأولى 500 عربة مقسمة إلى 100 عربة درجة أولى مكيفة و200 عربة درجة ثانية مكيفة و200 عربة درجة ثالثة متطورة.
وتعتزم وزارة النقل تدبير احتياجاتها المستقبلية خلال 10 سنوات القادمة اعتمادا على توطين الصناعات محليا، وقامت بعقد اتفاقات مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة.
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