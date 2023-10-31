توقيع عقود تصنيع 500 عربة سكة حديد مع جانز مافاج المجرية الأسبوع المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم وزارة النقل بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية“نيرك” توقيع عقود تصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد مع شركة“جانز مافاج” المجرية الأسبوع المقبل ضمن فعاليات مؤتمر النقل الذكى المقرر عقده بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لـ”البورصة”، إن التكلفة التقديرية للعقد تقدر بنحو 500 مليون دولار، لتنفيذ 500 عربة مخطط تصنيعها محليا بالتعاون مع شركة” نيرك” ضمن خطط توطين صناعات وسائل النقل المختلفة.

وأوضحت المصادر أن وزارة النقل وافقت واستقرت على العرض الفنى والمالى المقدم من شركة جانز مافاج المجرية لتصنيع الصفقة بتكنولوجيا تالجو العالمية، وذلك بعد المنافسة مع عروض من عدة شركات أجنبية“صينية، إسبانية، وإيطالية، وكورية”.

وأشارت المصادر إلى أن البروتوكول الموقع بين وزارة النقل ومصنع نيرك يتضمن تصنيع ألف عربة على مرحلتين، المرحلة الأولى 500 عربة مقسمة إلى 100 عربة درجة أولى مكيفة و200 عربة درجة ثانية مكيفة و200 عربة درجة ثالثة متطورة.

وتعتزم وزارة النقل تدبير احتياجاتها المستقبلية خلال 10 سنوات القادمة اعتمادا على توطين الصناعات محليا، وقامت بعقد اتفاقات مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة.