وزير المالية الكورى الجنوبى: نسعى لتعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) تعهد وزير المالية الكوري الجنوبي“تشو كيونج-هو”، اليوم الثلاثاء، بالسعي إلى اتخاذ إجراءات لمتابعة محادثات القمة الأخيرة والتبادلات رفيعة المستوى مع دول الشرق الأوسط بهدف تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والصناعة الجديدة وخلق المزيد من فرص الأعمال.

وقال“تشو” – خلال اجتماع مع مسؤولين اقتصاديين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبي (يونهاب) –“ستسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات المتابعة في المجالات الرئيسية الخمسة،

وهي الطاقة والبنية التحتية والصناعات الجديدة والصادرات والتعاون الاستثماري، من أجل تحقيق نتائج ملموسة من طفرة جديدة في الشرق الأوسط”.

وأشار“تشو” إلى أن هناك المزيد من بوادر الانتعاش بشأن الوضع الاقتصادي العام في بلاده مثل النمو في إنتاج الصناعات التحويلية والصادرات، ومن المتوقع أن يستمر اتجاه التحسن التدريجي خلال الربع الأخير.

وقد ارتفع الإنتاج الصناعي للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر على خلفية التحول في مجالات أشباه الموصلات، وفقا للبيانات الحكومية، ومن المتوقع أن تنتعش الصادرات في أكتوبر بعد تراجع استمر لمدة عام.

أ. ش. أ