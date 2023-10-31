وزير المالية الكورى الجنوبى: نسعى لتعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعهد وزير المالية الكوري الجنوبي“تشو كيونج-هو”، اليوم الثلاثاء، بالسعي إلى اتخاذ إجراءات لمتابعة محادثات القمة الأخيرة والتبادلات رفيعة المستوى مع دول الشرق الأوسط بهدف تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والصناعة الجديدة وخلق المزيد من فرص الأعمال.
وقال“تشو” – خلال اجتماع مع مسؤولين اقتصاديين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبي (يونهاب) –“ستسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات المتابعة في المجالات الرئيسية الخمسة،
وهي الطاقة والبنية التحتية والصناعات الجديدة والصادرات والتعاون الاستثماري، من أجل تحقيق نتائج ملموسة من طفرة جديدة في الشرق الأوسط”.
وأشار“تشو” إلى أن هناك المزيد من بوادر الانتعاش بشأن الوضع الاقتصادي العام في بلاده مثل النمو في إنتاج الصناعات التحويلية والصادرات، ومن المتوقع أن يستمر اتجاه التحسن التدريجي خلال الربع الأخير.
وقد ارتفع الإنتاج الصناعي للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر على خلفية التحول في مجالات أشباه الموصلات، وفقا للبيانات الحكومية، ومن المتوقع أن تنتعش الصادرات في أكتوبر بعد تراجع استمر لمدة عام.
أ. ش. أ
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