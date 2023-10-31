هيئة الإحصاء: كندا تقترب من الركود

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الثلاثاء، عن أن الاقتصاد الكندي بقى ثابتا في شهر أغسطس الماضي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أنه انكمش في الربع الثالث وتقترب البلاد من الركود.

وأصدرت الوكالة الفيدرالية اليوم الثلاثاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي لشهر أغسطس، والذي وجد أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وحرائق الغابات وظروف الجفاف لا تزال تؤثر على الاقتصاد.

وكان شهر أغسطس هو الشهر الثاني على التوالي الذي ظل فيه النمو ثابتا، وتشير التقديرات المسبقة إلى أن الاقتصاد واصل هذا الاتجاه في سبتمبر.

وبالنسبة للربع الثالث، أشارت التقديرات الأولية لهيئة الإحصاء الكندية إلى أن الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي قدره 0.1%، وهو ما سيأتي بعد الانكماش في الربع الثاني.

وذكر التقرير أن ثمانية من أصل 20 صناعة نمت في أغسطس، في حين عوضت القطاعات المنتجة للسلع النمو في قطاعات إنتاج الخدمات.

ومن بين الصناعات التي شهدت نموا تجارة الجملة والتعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز. وتقلصت صناعات مثل الزراعة والغابات والتصنيع وتجارة التجزئة والإقامة والخدمات الغذائية.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في تثبيط النمو الاقتصادي، خاصة مع قيام المزيد من الأسر بتجديد قروضها العقارية بمعدلات أعلى.

تشير التوقعات الأخيرة الصادرة عن بنك كندا إلى أن النمو الاقتصادي سيظل ضعيفًا لبقية العام وحتى عام 2024.

ويبلغ هدف سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001.

أ. ش. أ