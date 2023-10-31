البورصة الأردنية تغلق على انخفاض بنسبة 0.32%

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر البورصة الأردنية في نهاية تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.32%، ليصل إلى مستوى 2414 نقطة.

وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، على تداول نحو 3.1 مليون سهم، موزعة على 2133 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.3 مليون دينار.

وانخفضت أسعار اسهم 39 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 29 شركة، واستقرت أسعار اسهم 35 شركة أخرى.

أ. ش. أ