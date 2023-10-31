البورصة الأردنية تغلق على انخفاض بنسبة 0.32%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر البورصة الأردنية في نهاية تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.32%، ليصل إلى مستوى 2414 نقطة.
وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، على تداول نحو 3.1 مليون سهم، موزعة على 2133 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.3 مليون دينار.
وانخفضت أسعار اسهم 39 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 29 شركة، واستقرت أسعار اسهم 35 شركة أخرى.
أ. ش. أ
MENAFN31102023000202011048ID1107347587
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.